Незаменимый помощник в дороге: этот умный гаджет избавит вас от штрафов

Опубликован обзор сигнатурного радар-детектора INTEGO TITANIUM с GPS-информером

Сигнатурный радар-детектор INTEGO TITANIUM 2 оснащен GPS модулем с базой данных камер ДПС (Спидкам). Благодаря библиотеке сигнатур осуществляется детектирование всех имеющихся в настоящее время в РФ радаров ДПС по названию радара.

Высокая помехозащищенность радарного модуля радикально снижает уровень помех, и как результат – количество ложных срабатываний радара, не отвлекая водителя по пустякам. Данный радар-детектор детектирует даже маломощные радары, такие как Скат и Оскон, а база геоданных позволяет увидеть приближение и к безрадарным комплексам контроля.

Радар-детектор INTEGO TITANIUM 2 по сочетанию своих технических характеристик способен соперничать с лучшими радар-детекторами, представленными на российском рынке, а умеренная цена делает его отличным приобретением для любого водителя.

Краткие характеристики

Диапазон Ku, Диапазон Ultra-K, Диапазон Ultra-X, Диапазон X, Диапазон К, Диапазон Ка, Комплекс «Автодория», Комплекс «Автоураган», Комплекс «Арена», Комплекс «Беркут», Комплекс «Бинар», Комплекс «Визир», Комплекс «Вокорд», Комплекс «Искра», Комплекс «Крис», Комплекс «Кречет», Комплекс «Кордон», Комплекс «Места», Комплекс «Робот», Комплекс «Стрелка», Пеленг лазерного диапазона, Радар «АМАТА», Радар «ЛИСД», Радар «Радис», Радар «Сокол» Навигационные системы: GPS

GPS Питание : от автомобильной сети

: от автомобильной сети Режимы: Город, Комбинированный, Трасса

Отзывы покупателей

«Купила TITANIUM 2 и впервые за рулем чувствую себя по-настоящему спокойно. Не пищит без причины, а предупреждает именно там, где нужно, – особенно перед камерами. GPS с базой ДПС реально помогает, даже на незнакомых дорогах. Установила за пару минут, выглядит аккуратно, почти незаметно. За пару месяцев – ни одного штрафа. Теперь даже подруги спрашивают, что за «умная штучка» у меня на стекле. Очень довольна – деньги потрачены не зря», – Диляра Г.

«Приобрел радар по рекомендациям – и очень доволен покупкой! Ни разу не подвел. Ложных срабатываний практически нет. Еду спокойно, не отвлекаясь на «пустые» сигналы. Отличная база данных камер ДПС», – Артур Щ.

«Хороший радар детектор. Корректно работает, ложных срабатываний очень мало, звуки приятные, логика работы адекватная. Короче, все устраивает. Есть пара минусов. 1. по сравнению с прежним медленнее работает gps, т. е. изменения скорости выдает с задержкой. 2. Обнаружил, что для моего зрения и расположения радар детектора мелковат экран, как следствие перегружен символами, приходится присматриваться. Если ближе ставить или зрение отличное то это не недостаток», – Сергей К.

На текущий момент радар-детектор предлагается всего за 10 408 рублей.

Купить сигнатурный радар-детектор INTEGO TITANIUM 2 с GPS-информером

Реклама. «ИП Зацепилин Виталий Андреевич» ИНН 504717326173 erid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJGMcwX