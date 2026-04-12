Что иностранцы вытворяют с нашей «буханкой»: финские «санитарки», итальянские кемперы и японские копии

Опубликованы редчайшие фото иностранных модификаций «буханки» УАЗ

Утилитарные ульяновские грузовики, как ни странно, покупали и в Западной Европе. А кое-где даже копировали их дизайн!

Производство полноприводного УАЗ-450 начали в1958 году. С 1960-го параллельно развернули выпуск УАЗ-451с приводом лишь на заднюю ось. Такие автомобили были проще и дешевле, а недостаток грузовиков подобного класса в СССР был велик.

УАЗ-451 с задними ведущими колесами на выставке советских автомобилей, организованной финской фирмой Konela.

Но ульяновские «буханки» оказались нужны не только в Союзе.

В первую очередь автомобили стали поставлять, конечно, в социалистические и так называемые развивающиеся страны. Но уже в 1960-х автомобили, как в полноприводном, так и в моноприводном исполнениях, начали экспортировать и в Финляндию. Официальный дилер – финская компания Konela – продавала и «буханки», и бортовые грузовики, которые в СССР прозвали «головастиками».

Реанимобиль, построенный фирмой Tamro на основе УАЗ.

Фирма Tamro из города Тампере, делавшая санитарные автомобили на основе Волги ГАЗ-24 и РАФ-2203, создала подобную модификацию и на базе «буханки». Реанимобиль отличала высокая крыша и подъемная, а не распашная, как у серийных машин, дверь в задней стенке. Правда, такую машину, созданную для СССР, выпустили очень небольшим тиражом.

С русского на английский

Интересная страница истории нашей «буханки» – экспорт в Великобританию. Первые машины на Альбион пришли с левым рулем. Как, кстати, и самосвалы КрАЗ-256, которые тоже работали в Англии. УАЗ с этими самосвалами объединяло еще и то, что британский дилер фирма UMO продавал эти автомобили под именем Belaz.

УАЗ-452, он же Belaz, в Великобритании.

Позднее на части УАЗ-452 уже с правым рулем стояло название Trekmaster. Ульяновские автомобили в британском исполнении отличали лишь более приличные сиденья. Помимо бортовых грузовиков продавали самосвалы местного изготовления. Позднее производство похожих машин пытались развернуть и в России.

Санитарный УАЗ одной из британских больниц.

В Британии засветилась даже санитарная «буханка», работавшая в одной из провинциальных больниц.

«Буханки» и сегодня иногда появляются на британских сайта продаж, но уже в далеко не лучшем состоянии.

Истинный итальянец

Первыми советскими внедорожниками, за продвижение которых взялась итальянская фирма Martorelli, стал ГАЗ-69. Затем дело дошло и до «буханки». На машинах меняли колеса и шины, иногда рули и сиденья, часть автомобилей перекрашивали.

Итальянский кемпер Safari фирмы Acra, созданный на основе УАЗ-452, в 1972-м описывал журнал «Техника – молодежи».

Вскоре УАЗ-452 заинтересовал любителей путешествий туда, где отсутствовали блага цивилизации. Все логично: высокая проходимость и просторный кузов за небольшие деньги. Один из первых подобных автомобилей под именем Safari соорудила фирма Acra. О путешествии на этом кемпере в Африку в 1972 году с гордостью писал советский журнал «Техника – молодежи».

Итальянский кемпер Grand Erg с отдельным жилым модулем фирмы Thule.

Подобные машины строили и иные специализированные компании. Некоторые фирмы делали кемперы из стандартных микроавтобусов, как правило, увеличивая высоту потолка. Иные производители ставили жилые модули на советском шасси с кабиной. Такой автомобиль под именем Adventure Camper предлагала, в частности, фирма Schieppati.

Жилые модули начиняли всем необходимым для дальних путешествий: мебелью, холодильниками, емкостями для запаса воды. Обычно на автомобили ставили и дополнительные топливные баки из расчета на минимальный пробег без заправки около 600 км.

Итальянский Schieppeti Adventure Camper.

На «буханки» для дальних путешествий вместо стандартного бензинового мотора обычно устанавливали дизели Peugeot объемом 2,3 л мощностью 70 л.с. или FIAT объемом 2,45 л мощностью 72 л.с.

Итальянские журналисты, сравнивая «буханки»-кемперы с импортными аналогами, справедливо отмечали, что равных по проходимости советским неброским автомобилям практически нет.

