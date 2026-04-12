Что иностранцы вытворяют с нашей «буханкой»: финские «санитарки», итальянские кемперы и японские копии
Утилитарные ульяновские грузовики, как ни странно, покупали и в Западной Европе. А кое-где даже копировали их дизайн!
Производство полноприводного УАЗ-450 начали в1958 году. С 1960-го параллельно развернули выпуск УАЗ-451с приводом лишь на заднюю ось. Такие автомобили были проще и дешевле, а недостаток грузовиков подобного класса в СССР был велик.
Но ульяновские «буханки» оказались нужны не только в Союзе.
В первую очередь автомобили стали поставлять, конечно, в социалистические и так называемые развивающиеся страны. Но уже в 1960-х автомобили, как в полноприводном, так и в моноприводном исполнениях, начали экспортировать и в Финляндию. Официальный дилер – финская компания Konela – продавала и «буханки», и бортовые грузовики, которые в СССР прозвали «головастиками».
Фирма Tamro из города Тампере, делавшая санитарные автомобили на основе Волги ГАЗ-24 и РАФ-2203, создала подобную модификацию и на базе «буханки». Реанимобиль отличала высокая крыша и подъемная, а не распашная, как у серийных машин, дверь в задней стенке. Правда, такую машину, созданную для СССР, выпустили очень небольшим тиражом.
С русского на английский
Интересная страница истории нашей «буханки» – экспорт в Великобританию. Первые машины на Альбион пришли с левым рулем. Как, кстати, и самосвалы КрАЗ-256, которые тоже работали в Англии. УАЗ с этими самосвалами объединяло еще и то, что британский дилер фирма UMO продавал эти автомобили под именем Belaz.
Позднее на части УАЗ-452 уже с правым рулем стояло название Trekmaster. Ульяновские автомобили в британском исполнении отличали лишь более приличные сиденья. Помимо бортовых грузовиков продавали самосвалы местного изготовления. Позднее производство похожих машин пытались развернуть и в России.
В Британии засветилась даже санитарная «буханка», работавшая в одной из провинциальных больниц.
«Буханки» и сегодня иногда появляются на британских сайта продаж, но уже в далеко не лучшем состоянии.
Истинный итальянец
Первыми советскими внедорожниками, за продвижение которых взялась итальянская фирма Martorelli, стал ГАЗ-69. Затем дело дошло и до «буханки». На машинах меняли колеса и шины, иногда рули и сиденья, часть автомобилей перекрашивали.
Вскоре УАЗ-452 заинтересовал любителей путешествий туда, где отсутствовали блага цивилизации. Все логично: высокая проходимость и просторный кузов за небольшие деньги. Один из первых подобных автомобилей под именем Safari соорудила фирма Acra. О путешествии на этом кемпере в Африку в 1972 году с гордостью писал советский журнал «Техника – молодежи».
Подобные машины строили и иные специализированные компании. Некоторые фирмы делали кемперы из стандартных микроавтобусов, как правило, увеличивая высоту потолка. Иные производители ставили жилые модули на советском шасси с кабиной. Такой автомобиль под именем Adventure Camper предлагала, в частности, фирма Schieppati.
Жилые модули начиняли всем необходимым для дальних путешествий: мебелью, холодильниками, емкостями для запаса воды. Обычно на автомобили ставили и дополнительные топливные баки из расчета на минимальный пробег без заправки около 600 км.
На «буханки» для дальних путешествий вместо стандартного бензинового мотора обычно устанавливали дизели Peugeot объемом 2,3 л мощностью 70 л.с. или FIAT объемом 2,45 л мощностью 72 л.с.
Итальянские журналисты, сравнивая «буханки»-кемперы с импортными аналогами, справедливо отмечали, что равных по проходимости советским неброским автомобилям практически нет.