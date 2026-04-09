Сотрудник ГАИ накосячил при оформлении аварии: как взыскать ущерб?

Глава ГАИ разъяснил обязанности экипажа по прибытии на место ДТП

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Попал в ДТП, вызвали ГАИ. Когда сотрудники приехали, свою машину поставили на обочине, хотя после ДТП машины остались стоять на проезжей части. Через полчаса в нас врезался КАМАЗ, водитель которого не заметил нас на дороге.

Считаю, что ко второму ДТП привела некомпетентность сотрудников, которые должны были предупредить других водителей, но не сделали этого. Можно ли взыскать ущерб с сотрудников?

Алексей, г. Нижний Новгород

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Действия сотрудников Госавтоинспекции при выезде на место ДТП регламентируются Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 г. № 264.

В частности, по прибытии на место ДТП сотрудник должен обеспечить обозначение и ограждение места ДТП с целью предотвращения наезда на его участников, транспортные средства, участвовавшие в ДТП, и участников ликвидации последствий ДТП посредством конусов и (или) ограждающих лент, а также размещения на проезжей части или обочине дороги патрульного автомобиля с включенными специальными световыми сигналами.

Оценка действиям сотрудников в вашей ситуации, в том числе выполнение ими перечисленных выше действий по обозначению и ограждению места, может быть дана по итогам соответствующей проверки. Для ее инициирования предлагаю вам обратиться к вышестоящему должностному лицу Госавтоинспекции с подробным изложением всех обстоятельств.

Вопрос о возложении на сотрудников обязанности по возмещению ущерба, причиненного в результате второго ДТП, может быть разрешен в порядке гражданского судопроизводства.

