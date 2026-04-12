А вы знали, что в СССР была ядерная Ока?

«За рулем» напомнил о советском самоходном миномете 2Б1 Ока

В 50‑е годы, задолго до появления известной одноименной легковушки, в СССР создали величественный самоходный миномет 2Б1 Ока. Это был представитель атомной артиллерии, способный стрелять ядерными зарядами!

В 1957 году машины продемонстрировали во время традиционного парада на Красной площади. Было изготовлено четыре образца грозной техники.

Но в 1961 году Оку отправили в отставку, поскольку ракетостроение к этому времени вышло на подобающий уровень и необходимость в атомной артиллерии отпала.

Длина ствола машины 2Б1 – примерно 20 метров, калибр – 420 мм.

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

