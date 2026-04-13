Переносной свет для гаража и не только: удобно, дешево

Читатель «За рулем» предложил оригинальную конструкцию для освещения

При обслуживании автомобиля часто не хватает освещения.

Купил в супермаркете длинный светодиодный светильник и резинку для крепления груза с крючками.

Чтобы не царапать краску, крючки обмотал изолентой в несколько слоев, или можно натянуть термоусадку.

Резинку закрепил к светильнику пластиковыми стяжками.

Длинный светодиодный светильник с резинкой для крепления груза с крючками пригодится при работах с двигателем.

Конструкцию креплю крючками за капот. Свет яркий, бестеневой и не мешает работать.

В. Максимцов, г. Куйбышев

