Сохраняем подкапотное пространство в чистоте — простое решение

Читатель «За рулем» улучшил защиту двигателя подручными материалами

На нынешних Грантах, а также на всех предыдущих моделях и Калинах при замене заводской защиты двигателя на стальную «броню» остаются большие щели спереди и по бокам около колес.

Защита подкапотного пространства от грязи

Решил эту проблему просто. Спереди не стал крепить ее на болты кронштейнов растяжек, а просверлил отверстия в «броне», как на заводской защите, и закрепил ее через те же отверстия.

Щели по бокам закрыл листовой резиной, вырезанной по месту. Сверху зацепил их за пластиковые заводские пыльники, а снизу просверлил отверстия в «броне» и притянул стяжками. За три года эксплуатации двигатель и подкапотное пространство – чистые.

И. Мударисов, г. Уфа

