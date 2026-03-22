Китайцам незнакома «зарядная тревожность»: всегда есть чем зарядить свой электромобиль
22 марта
Китайцам незнакома «зарядная тревожность»: всегда есть чем зарядить свой электромобиль
Мобильные роботы-зарядки решают проблему...
Сохраняем подкапотное пространство в чистоте — простое решение

Читатель «За рулем» улучшил защиту двигателя подручными материалами

На нынешних Грантах, а также на всех предыдущих моделях и Калинах при замене заводской защиты двигателя на стальную «броню» остаются большие щели спереди и по бокам около колес.

Защита подкапотного пространства от грязи
Защита подкапотного пространства от грязи

Решил эту проблему просто. Спереди не стал крепить ее на болты кронштейнов растяжек, а просверлил отверстия в «броне», как на заводской защите, и закрепил ее через те же отверстия.

Щели по бокам закрыл листовой резиной, вырезанной по месту. Сверху зацепил их за пластиковые заводские пыльники, а снизу просверлил отверстия в «броне» и притянул стяжками. За три года эксплуатации двигатель и подкапотное пространство – чистые.

Сохраняем подкапотное пространство в чистоте — простое решение
Сохраняем подкапотное пространство в чистоте — простое решение

И. Мударисов, г. Уфа

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Ревин Алексей
Фото:И. Мударисов
22.03.2026 
Фото:И. Мударисов
