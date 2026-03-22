Сохраняем подкапотное пространство в чистоте — простое решение
На нынешних Грантах, а также на всех предыдущих моделях и Калинах при замене заводской защиты двигателя на стальную «броню» остаются большие щели спереди и по бокам около колес.
Решил эту проблему просто. Спереди не стал крепить ее на болты кронштейнов растяжек, а просверлил отверстия в «броне», как на заводской защите, и закрепил ее через те же отверстия.
Щели по бокам закрыл листовой резиной, вырезанной по месту. Сверху зацепил их за пластиковые заводские пыльники, а снизу просверлил отверстия в «броне» и притянул стяжками. За три года эксплуатации двигатель и подкапотное пространство – чистые.
И. Мударисов, г. Уфа
