Эта доработка убережет кузов автомобиля от коррозии

Читатель «За рулем» доработал подкапотное пространство Lada Niva Travel

У Нивы Travel в задние нижние части передних крыльев в месте стыка их с порогом через широкую щель между капотом и ветровым стеклом попадают листья, мусор, а зимой – и снег.

Вся эта мокрая «каша» способствует развитию коррозии. Снег в кармане тает от теплого двигателя. За ночь он замерзает и мешает открыванию дверей, царапает краску.

Из пластика средней жесткости толщиной 1–2 мм вырезал две детали, по форме щели над крылом под капотом с небольшим нахлестом. Крепятся они на шпильки петель капота гайками. На шпильки надеваем заглушки и крепим гайками.

Накладки на верхнюю часть крыла под капотом Шаблон накладок

О. Зашивалов, г. Нижний Новгород

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

