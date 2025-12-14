#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
GWM запускает ограниченную серию из 300 рамных Tank 300 Polar Edition
14 декабря
GWM запускает ограниченную серию из 300 рамных Tank 300 Polar Edition
GWM выпускает «Полярную версию» Tank 300 в...
Интерьер Opel Astra
14 декабря
Представлен обновленный Opel Astra: подробности и фото
Прошла премьера обновленного Opel Astra, дебют...
ГАЗ-А – копия Ford A – первый советский массовый легковой автомобиль.
14 декабря
Почему в СССР в 1937 году запретили ГАЗ-А и Ford-A
Эксперт Канунников рассказал, как в Союзе...

Эта доработка убережет кузов автомобиля от коррозии

Читатель «За рулем» доработал подкапотное пространство Lada Niva Travel

У Нивы Travel в задние нижние части передних крыльев в месте стыка их с порогом через широкую щель между капотом и ветровым стеклом попадают листья, мусор, а зимой – и снег.

Рекомендуем
Эту деталь от Гранты можно поставить на Поло: подходит идеально!

Вся эта мокрая «каша» способствует развитию коррозии. Снег в кармане тает от теплого двигателя. За ночь он замерзает и мешает открыванию дверей, царапает краску.

Из пластика средней жесткости толщиной 1–2 мм вырезал две детали, по форме щели над крылом под капотом с небольшим нахлестом. Крепятся они на шпильки петель капота гайками. На шпильки надеваем заглушки и крепим гайками.

Накладки на верхнюю часть крыла под капотом
Шаблон накладок

О.Зашивалов, г. Нижний Новгород

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Ревин Алексей
Фото:О. Зашивалов
Количество просмотров 22
14.12.2025 
Фото:О. Зашивалов
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-61