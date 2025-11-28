#
Это нужно сделать, чтобы зеркала заднего вида всегда были кристально чистыми

Читатель «За рулем» собрал компактный водосгон из бритвы и старого дворника

После подгонки сменных резинок для гибридных щеток стеклоочистителя остались обрезки.

Решил смастерить сгон воды с боковых зеркал. Разобрал одноразовый станок для бритья, сняв лезвия. Станок по размерам подошел к толщине основания резинки – 8 мм. Обезжирил растворителем резинку и станок. Склеил секундным клеем.

Результатом испытаний остался доволен, вытирает насухо. Места занимает мало – сунул в дверной карман рядом с тряпкой.

Д.Рассказов, г. Москва

Водосгон из бритвы и старой щетки стеклоочистителя

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM

Ревин Алексей
Фото:Д. Рассказов
Фото:Д. Рассказов
