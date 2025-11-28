Это нужно сделать, чтобы зеркала заднего вида всегда были кристально чистыми

Читатель «За рулем» собрал компактный водосгон из бритвы и старого дворника

После подгонки сменных резинок для гибридных щеток стеклоочистителя остались обрезки.

Решил смастерить сгон воды с боковых зеркал. Разобрал одноразовый станок для бритья, сняв лезвия. Станок по размерам подошел к толщине основания резинки – 8 мм. Обезжирил растворителем резинку и станок. Склеил секундным клеем.

Результатом испытаний остался доволен, вытирает насухо. Места занимает мало – сунул в дверной карман рядом с тряпкой.

Д. Рассказов, г. Москва

Водосгон из бритвы и старой щетки стеклоочистителя

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

С подробной инструкцией по подбору стеклоочистителей можете ознакомиться тут.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube