Чистим лобовое от снега без лишних усилий — простой лайфхак
На автомобилях Citroen С4 конструкция привода дворников предусматривает сервисное положение.
В сложенном состоянии дворники не поднять – мешает капот (фото 1). При зимней эксплуатации для очистки зоны дворников и стекла от снега и наледи это неудобно.
Для исключения проблемы можно поменять поводки дворников местами. При этом щетки оставить на старых местах – водительская длинная, пассажирская короткая (фото 2).
Теперь поводки можно поднять из нижнего положения, не используя сервисное.
Ю. Андронычева, г. Нижний Новгород
