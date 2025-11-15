#
Чистим лобовое от снега без лишних усилий — простой лайфхак

Читательница «За рулем» нашла способ упростить очистку зоны дворников зимой

На автомобилях Citroen С4 конструкция привода дворников предусматривает сервисное положение.

Вращающиеся, каркасные, ультразвуковые, лазерные — занятная биография дворников

В сложенном состоянии дворники не поднять – мешает капот (фото 1). При зимней эксплуатации для очистки зоны дворников и стекла от снега и наледи это неудобно.

Для исключения проблемы можно поменять поводки дворников местами. При этом щетки оставить на старых местах – водительская длинная, пассажирская короткая (фото 2).

Теперь поводки можно поднять из нижнего положения, не используя сервисное.

Фото 1. Поводки дворников в стандартном положении
Фото 2. Дворники поменяли местами - теперь их можно поднять

Ю.Андронычева, г. Нижний Новгород

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • С подробной инструкцией по подбору стеклоочистителей можете ознакомиться тут.
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ревин Алексей
Фото:Ю. Андронычева
Количество просмотров 19
15.11.2025 
Фото:Ю. Андронычева
Отзывы о Citroen C4 (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Citroen C4  2011
/ срок владения: более 5 лет
Комментарий:
Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась она на 160000 км!! нареканий вообще нет к машине...если б покупал новую машину то взял бы опять ее...все работает в идеале..очень комфортна..молодцы французы!!!..Что касается коробки (у меня автомат, тот самый AL4) нареканий тоже нет,ни разу не подвела, хотел бы конечно сравнить с Aisin, но нет возможности...минус бездарю писателю
+55