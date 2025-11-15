Чистим лобовое от снега без лишних усилий — простой лайфхак

Читательница «За рулем» нашла способ упростить очистку зоны дворников зимой

На автомобилях Citroen С4 конструкция привода дворников предусматривает сервисное положение.

В сложенном состоянии дворники не поднять – мешает капот (фото 1). При зимней эксплуатации для очистки зоны дворников и стекла от снега и наледи это неудобно.

Для исключения проблемы можно поменять поводки дворников местами. При этом щетки оставить на старых местах – водительская длинная, пассажирская короткая (фото 2).

Теперь поводки можно поднять из нижнего положения, не используя сервисное.

Фото 1. Поводки дворников в стандартном положении Фото 2. Дворники поменяли местами - теперь их можно поднять

Ю. Андронычева, г. Нижний Новгород

