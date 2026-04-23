Крепкая подвеска, кузов не ржавеет, ресурс 250 тыс. км: замена RAV4 от 2 млн рублей

Названы плюсы и минусы кроссовера Land Rover Discovery Sport с пробегом

Land Rover Discovery Sport (с 2015 года по н.в.) – среднеразмерный кроссовер премиального сегмента. По длине (4597 мм) близок к Тойоте RAV4, при этом есть и семиместная версия.

По шасси в родстве с Range Rover Evoque, но гораздо более простой по оснащению. Официально в России продавали только с полным приводом (постоянным, с муфтой Haldex), без принудительных блокировок и пониженной передачи. Экземпляры 4х2 с механической коробкой проникли из иных стран.

Глубокий рестайлинг произошел в 2019 году: модернизированы шасси и все моторы, пересмотрена электроника.

Достоинства Land Rover Discovery Sport

Высокий ездовой комфорт.

Кузов хорошо противостоит коррозии.

Клиренс 212 мм.

Багажник свыше 800 л.

В вину создателям Land Rover Discovery Sport вменяют неоднородность материалов салона. Высококачественные соседствуют с жестким пластиком, который раздражает посторонними звуками.

Недостатки Land Rover Discovery Sport

Очень дорог в содержании и ремонте.

Посредственная шумоизоляция.

Моторы

Подавляющее большинство машин – с дизелями. Из них лучший и самый ресурсный – чугунный 2.2 (150 л. с.) разработки Peugeot (код DW12). Никаких особенных проблем, кроме типичных для дизелей: засорение форсунок, клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) и сажевого фильтра. Плюс возрастные течи.

Его применяли только до 2016 года, затем явились лендроверские агрегаты 2.0 серии Ingenium (150, 180 или 240 л. с.). К типичным недугам добавились быстрый износ балансирного вала и цепного привода ГРМ. На многих машинах проявлялись разжижение масла топливом (виновник – сажевый фильтр) и проникновение абразива в камеру сгорания (через EGR), что приводило к механическим повреждениям. Ввиду этого владельцы удаляли сажевый фильтр и глушили EGR.

Бензиновые моторы также наделены многими недостатками. Ранний фордовский 2.0 Ecoboost (240 л. с.) известен кучей болячек: от разрушения впускного трубопровода до прогара поршней из-за детонации. Капризы прямого впрыска и масложор – самой собой.

Немногим лучше и сменивший его двигатель 2.0 Ingenium (200, 249 или 290 л. с.): слабый привод ГРМ, ненадежные фазорегуляторы и маслонасос.

Ресурс всех моторов, кроме дизеля 2.2, в районе 250 тысяч км .

Коробки передач

Девятиступенчатый автомат ZF 9HP48 (или его разновидность 9HP50) служит на всех версиях. На Discovery Sport пришел после излечения части детских болезней. Неважно переносит пиковые нагрузки, которые вызывают перегрев и ускоренный износ всего – в первую очередь мехатроники. Теплообменник засоряется быстро, с его прочисткой или заменой тянуть не стоит.

Есть и другие недостатки, но в целом агрегат благополучный и на небольшом кроссовере выдерживает 200 тысяч км , затем – переборка с заменой как минимум втулок, прокладок и фрикционов.

Эксплуатационные болячки

Подвеска очень крепкая, за исключением заднего «развального» рычага подвески, он может сдаться к 50 тысячам км. Рулевая и тормозная системы – без нареканий.

В гарантийный период у разных владельцев выходили из строя и радиатор, и дворники, и турбокомпрессор, и рулевая рейка. Но каких-либо системных недомоганий не выявлено, разве что запотевают задние фонари и отказывает предпусковой подогреватель Webasto.

Из электроники чаще всего хандрят камеры внешнего обзора. Много претензий к медиасистеме – не особо удобной и с простецкой графикой.

Euro NCAP: 2022 (второй рестайлинг) – пять звезд. Водитель/пассажир – 84%, ребенок – 89%, пешеход – 71%, системы содействия ­безопасности – 85%.

Самое массовое предложение на вторичке: Discovery Sport 2.0D АКП

Оптимальный выбор: Discovery Sport 2.2D АКП

За те же деньги: BMW X1, Kia Sorento, Nissan X-Trail, Toyota CH-R

Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом тут.

