#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гарантирует ли маркировка «Честный знак» качество продукта?
22 апреля
Гарантирует ли маркировка «Честный знак» качество продукта?
Неудобный сюрприз от новой Лады: почему водителю просторно, а пассажирам — нет

Сравнили обзорность и эргономику Lada Iskra SW Cross с эргономикой Весты

Как и многое другое, передние сиденья Искры сравнивать с сиденьями Гранты неуместно: машины из разных эпох. Но сиденья в Искре хуже, чем в Весте – и новой, и дорестайлинговой, на которой я отъездил больше 10 лет.

Первый и главный минус — отсутствие регулировки поясничного упора, которая была в Весте и очень помогала. Чтобы как-то компенсировать это, приходится сильнее откидывать спинку, но тогда страдают задние пассажиры, для которых места в Искре и так немного. Сама подушка сиденья ощущается жёстче и будто наклонена вперёд, из-за чего ноги неудобно лежат. Чтобы их распрямить, снова отодвигаешься назад, сокращая пространство сзади.

Неудобный сюрприз от новой Лады: почему водителю просторно, а пассажирам — нет — фото 1620208
Неудобный сюрприз от новой Лады: почему водителю просторно, а пассажирам — нет — фото 1620206
Неудобный сюрприз от новой Лады: почему водителю просторно, а пассажирам — нет — фото 1620209
Неудобный сюрприз от новой Лады: почему водителю просторно, а пассажирам — нет — фото 1620207

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Механизм продольной регулировки работает туго, хотя, возможно, со временем разработается. На редакционной Весте подобных проблем не было с самого начала.

С другой стороны, с базовой эргономикой проблем нет. Руль настраивается по высоте и вылету, сиденье регулируется по высоте, так что найти удобную посадку получается легко. Все кнопки и переключатели под рукой. Дворники очищают большую площадь стекла, а боковые зеркала в стандартных для переднеприводных Лад корпусах обеспечивают отличный обзор. Правда, электропривода для их складывания нет — такая опция для Искры не предусмотрена, но это небольшая потеря.

Рекомендуем
Проблемы начинаются при движении задним ходом. В максимальной комплектации машина оснащена парктроником и камерой, но в нашей версии их не оказалось, что сегодня выглядит странно. Задние габариты чувствуются неплохо, главное — не забывать о выступающем фаркопе.

Детали, которые огорчают

Сиденье Искры SW Cross с оранжевыми вставками уже начало поскрипывать на неровностях, что очень расстраивает. Скобу для продольной регулировки сиденья, в отличие от Весты, где она была доступна с любой стороны, на Искре почему-то убрали глубже, оставив выступ только с одной стороны. Зато боковые зеркала действительно дают полную картину происходящего сзади автомобиля.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 5
22.04.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Написать отзыв