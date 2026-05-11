Новое семейство «газонов»: теперь понятно, почему ему не повезло

Эксперт «За рулем» рассказал о конструкции грузовиков, пришедших на смену ГАЗ‑53-12

Место ГАЗ‑53-12 – последней версии «долгоиграющего» семейства ГАЗ‑53, выпускавшегося с 1983 года, должны были занять несколько дизельных автомобилей. Самым массовым в новом семействе стал, однако, бензиновый ГАЗ‑3307. Но и дизельные машины оставили след в этой причудливой истории.

ГАЗ‑53-12

Длина – 6395 мм

– 6395 мм Колесная база – 3700 мм

ГАЗ‑53-12. Последнюю версию «пятьдесят третьего» семейства выпускали с 1983 года. Грузовик оснащали немного модернизированной кабиной, в основе которой лежали конструкция и дизайн конца 1950‑х годов.

ГАЗ‑3307

Длина – 6330 мм

– 6330 мм Колесная база– 3770 мм

ГАЗ‑3307. Версию нового грузовика, которую считали временной, выпускали с 1988‑го. Автомобиль получил совершенно новую кабину.

ГАЗ‑4301

Длина – 6420 мм

– 6420 мм Колесная база – 3700 мм

ГАЗ‑4301. Базовый грузовик нового семейства стартовал только в 1993 году.

Что общего и в чем разница

Интерьер ГАЗ‑53-12 был практически таким же, как и на первых ГАЗ‑53 начала 1960‑х годов. В кабинах нового поколения были удобные сиденья, иной руль, современная панель приборов.

На ГАЗ‑3307 сохранили раму предшественника ГАЗ‑53-12. Грузоподъемность – 4500 кг. Снаряженная масса – 3200 кг. Рама ГАЗ‑4301 и иных дизельных версий была мощнее. Грузоподъемность – 5000 кг. Снаряженная масса – 3900 кг. Грузовик с выросшей на полтонны грузоподъемностью был рассчитан и на работу с прицепом.

Двигатель V8 – бензиновый, карбюраторный. Степень сжатия - 7,6. Рабочий объем 4,25 л (92×80 мм). Мощность 120 л. с. при 3200 об/мин. Мотор конструкции конца пятидесятых годов устанавливали и на ГАЗ‑53-12, и на ГАЗ‑3307. Дизель – рядный, 6‑цилиндровый, воздушного охлаждения. Степень сжатия - 18. Рабочий объем 6,23 л (105×120 мм). Мощность125 л. с. при 2800 об/мин. Конструктивно это более современный двигатель, созданный с оглядкой на агрегаты Deutz.

На ГАЗ‑53-12 монтировали четырехступенчатую коробку передач (6,55/3,09/1,71/1,0) с синхронизаторами на третьей и четвертой передачах. ГАЗ‑4301 оснастили новой пятиступенчатой коробкой скоростей (6,286/3,391/2,433/1,351/1,0) с синхронизаторами на четырех высших передачах. Такую коробку получили все дизельные версии и поздние ГАЗ‑3307.

На ГАЗ‑53-12 и ГАЗ‑3307 применялось стандартное сцепление с механическим приводом. ГАЗ‑4301 и его модификации получили сцепление с гидроприводом. Позднее такое же ставили и на ГАЗ‑3307.

На всех грузовиках нового семейства, как и на ГАЗ‑53-12, передняя подвеска – на продольных рессорах с телескопическими амортизаторами. Задняя подвеска на всех машинах тоже одинаковая: без амортизаторов, с дополнительными рессорами – подрессорниками.

Тормоза ранних ГАЗ‑3307, как и на ГАЗ‑53-12 – гидравлические, с двумя гидровакуумными усилителями. На ГАЗ‑4301 дебютировала новая тормозная система: гидравлическая, с двумя пневмоусилителями. Такие тормоза уже с АБС много позже ставили и на ГАЗ‑3307.

Кривая жизни

Судьба нового семейства грузовиков оказалась сложной.

Бензиновые ГАЗ‑3307, модернизируя, делали до 2010 года.

В дизельном семействе появились также ГАЗ‑3306 и ГАЗ‑3309 с четырехцилиндровыми моторами объемом 4,75 л. Атмосферный развивал 85 л. с., а турбодизель – 116 л. с. Но спрос на эти грузовики был очень низким. Позднее на машины ставили минские дизели и агрегаты Cummins. Но и такие автомобили массовыми не стали.

