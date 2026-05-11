#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Nissan Terrano
11 мая
Достойный конкурент Prado: Nissan возрождает Terrano в виде рамного внедорожника
Nissan показал на в Пекине рамный внедорожник...
ELK GTR
11 мая
Обычный инженер построил копию легендарного гоночного Мерседеса у себя в гараже
Инженер из ЮАР Йохан Аккерманн создал копию...
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
11 мая
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
Эксперт Родионов раскрыл причину быстрого...

Новое семейство «газонов»: теперь понятно, почему ему не повезло

Эксперт «За рулем» рассказал о конструкции грузовиков, пришедших на смену ГАЗ‑53-12

Место ГАЗ‑53-12 – последней версии «долгоиграющего» семейства ГАЗ‑53, выпускавшегося с 1983 года, должны были занять несколько дизельных автомобилей. Самым массовым в новом семействе стал, однако, бензиновый ГАЗ‑3307. Но и дизельные машины оставили след в этой причудливой истории.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ

ГАЗ‑53-12

  • Длина – 6395 мм
  • Колесная база – 3700 мм

ГАЗ‑53-12. Последнюю версию «пятьдесят третьего» семейства выпускали с 1983 года. Грузовик оснащали немного модернизированной кабиной, в основе которой лежали конструкция и дизайн конца 1950‑х годов.
ГАЗ‑53-12. Последнюю версию «пятьдесят третьего» семейства выпускали с 1983 года. Грузовик оснащали немного модернизированной кабиной, в основе которой лежали конструкция и дизайн конца 1950‑х годов.

ГАЗ‑3307

  • Длина – 6330 мм
  • Колесная база– 3770 мм

ГАЗ‑3307. Версию нового грузовика, которую считали временной, выпускали с 1988‑го. Автомобиль получил совершенно новую кабину.
ГАЗ‑3307. Версию нового грузовика, которую считали временной, выпускали с 1988‑го. Автомобиль получил совершенно новую кабину.

ГАЗ‑4301

  • Длина – 6420 мм
  • Колесная база – 3700 мм

ГАЗ‑4301. Базовый грузовик нового семейства стартовал только в 1993 году.
ГАЗ‑4301. Базовый грузовик нового семейства стартовал только в 1993 году.

Что общего и в чем разница

Интерьер ГАЗ‑53-12 был практически таким же, как и на первых ГАЗ‑53 начала 1960‑х годов.
Интерьер ГАЗ‑53-12 был практически таким же, как и на первых ГАЗ‑53 начала 1960‑х годов.
В кабинах нового поколения были удобные сиденья, иной руль, современная панель приборов.
В кабинах нового поколения были удобные сиденья, иной руль, современная панель приборов.

На ГАЗ‑3307 сохранили раму предшественника ГАЗ‑53-12. Грузоподъемность – 4500 кг. Снаряженная масса – 3200 кг.
На ГАЗ‑3307 сохранили раму предшественника ГАЗ‑53-12. Грузоподъемность – 4500 кг. Снаряженная масса – 3200 кг.
Рама ГАЗ‑4301 и иных дизельных версий была мощнее. Грузоподъемность – 5000 кг. Снаряженная масса – 3900 кг. Грузовик с выросшей на полтонны грузоподъемностью был рассчитан и на работу с прицепом.
Рама ГАЗ‑4301 и иных дизельных версий была мощнее. Грузоподъемность – 5000 кг. Снаряженная масса – 3900 кг. Грузовик с выросшей на полтонны грузоподъемностью был рассчитан и на работу с прицепом.

Двигатель V8 – бензиновый, карбюраторный. Степень сжатия - 7,6. Рабочий объем 4,25 л (92×80 мм). Мощность 120 л. с. при 3200 об/мин. Мотор конструкции конца пятидесятых годов устанавливали и на ГАЗ‑53-12, и на ГАЗ‑3307.
Двигатель V8 – бензиновый, карбюраторный. Степень сжатия - 7,6. Рабочий объем 4,25 л (92×80 мм). Мощность 120 л. с. при 3200 об/мин. Мотор конструкции конца пятидесятых годов устанавливали и на ГАЗ‑53-12, и на ГАЗ‑3307.
Дизель – рядный, 6‑цилиндровый, воздушного охлаждения. Степень сжатия - 18. Рабочий объем 6,23 л (105×120 мм). Мощность125 л. с. при 2800 об/мин. Конструктивно это более современный двигатель, созданный с оглядкой на агрегаты Deutz.
Дизель – рядный, 6‑цилиндровый, воздушного охлаждения. Степень сжатия - 18. Рабочий объем 6,23 л (105×120 мм). Мощность125 л. с. при 2800 об/мин. Конструктивно это более современный двигатель, созданный с оглядкой на агрегаты Deutz.

На ГАЗ‑53-12 монтировали четырехступенчатую коробку передач (6,55/3,09/1,71/1,0) с синхронизаторами на третьей и четвертой передачах.
На ГАЗ‑53-12 монтировали четырехступенчатую коробку передач (6,55/3,09/1,71/1,0) с синхронизаторами на третьей и четвертой передачах.
ГАЗ‑4301 оснастили новой пятиступенчатой коробкой скоростей (6,286/3,391/2,433/1,351/1,0) с синхронизаторами на четырех высших передачах. Такую коробку получили все дизельные версии и поздние ГАЗ‑3307.
ГАЗ‑4301 оснастили новой пятиступенчатой коробкой скоростей (6,286/3,391/2,433/1,351/1,0) с синхронизаторами на четырех высших передачах. Такую коробку получили все дизельные версии и поздние ГАЗ‑3307.

На ГАЗ‑53-12 и ГАЗ‑3307 применялось стандартное сцепление с механическим приводом.
На ГАЗ‑53-12 и ГАЗ‑3307 применялось стандартное сцепление с механическим приводом.
ГАЗ‑4301 и его модификации получили сцепление с гидроприводом. Позднее такое же ставили и на ГАЗ‑3307.
ГАЗ‑4301 и его модификации получили сцепление с гидроприводом. Позднее такое же ставили и на ГАЗ‑3307.

На всех грузовиках нового семейства, как и на ГАЗ‑53-12, передняя подвеска – на продольных рессорах с телескопическими амортизаторами.
На всех грузовиках нового семейства, как и на ГАЗ‑53-12, передняя подвеска – на продольных рессорах с телескопическими амортизаторами.
Задняя подвеска на всех машинах тоже одинаковая: без амортизаторов, с дополнительными рессорами – подрессорниками.
Задняя подвеска на всех машинах тоже одинаковая: без амортизаторов, с дополнительными рессорами – подрессорниками.

Тормоза ранних ГАЗ‑3307, как и на ГАЗ‑53-12 – гидравлические, с двумя гидровакуумными усилителями.
Тормоза ранних ГАЗ‑3307, как и на ГАЗ‑53-12 – гидравлические, с двумя гидровакуумными усилителями.
На ГАЗ‑4301 дебютировала новая тормозная система: гидравлическая, с двумя пневмоусилителями. Такие тормоза уже с АБС много позже ставили и на ГАЗ‑3307.
На ГАЗ‑4301 дебютировала новая тормозная система: гидравлическая, с двумя пневмоусилителями. Такие тормоза уже с АБС много позже ставили и на ГАЗ‑3307.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рассекречен большой GAC S9 для России
Преемник Kia Rio встал на конвейер в Узбекистане
Названы ежегодные объемы производства кроссовера Лада Азимут

Кривая жизни

Рекомендуем
ГАЗ‑53: а что он взял у Чайки?

Судьба нового семейства грузовиков оказалась сложной.

Бензиновые ГАЗ‑3307, модернизируя, делали до 2010 года.

В дизельном семействе появились также ГАЗ‑3306 и ГАЗ‑3309 с четырехцилиндровыми моторами объемом 4,75 л. Атмосферный развивал 85 л. с., а турбодизель – 116 л. с. Но спрос на эти грузовики был очень низким. Позднее на машины ставили минские дизели и агрегаты Cummins. Но и такие автомобили массовыми не стали.

  • Ретротест грузовика ГАЗ‑53 1992 года выпуска — по этой ссылке.

Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 217
11.05.2026 
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+2