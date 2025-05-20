Ретротест легендарного советского грузовика ГАЗ-53

ГАЗ-53 делали во множестве модификаций, в том числе шасси под спецмашины, автобусы и, конечно, самосвалы. На базе позднего ГАЗ-53-12, который выпускали с 1983 года, делали шасси ГАЗ-53-14. А заводы в Саранске и Фрунзе производили на их базе сельскохозяйственные самосвалы: обычный ГАЗ-53 делали во множестве модификаций, в том числе шасси под спецмашины, автобусы и, конечно, самосвалы.

Как создавали среднетоннажный грузовик ГАЗ‑53