Лайфхак для автомобилистов на лето: как уберечь АКБ автомобиля от перегрева в жару

Сульфатация и саморазряд: как высокие температуры влияют на АКБ автомобиля

Общеизвестно, что АКБ не любят морозов. А чего им опасаться в жару?

К сожалению, жара наносит батарее вреда не меньше, чем холод. Скорость химической реакции напрямую зависит от температуры. Чем она выше, тем интенсивнее идет процесс. Это напрямую касается аккумуляторной батареи.

1. И спаряется электролит

В обслуживаемых батареях на жаре испаряется электролит. Вода частично выкипает, концентрация серной кислоты растет, пластины оголяются, емкость падает. Кислота уже не может оставаться в жидком состоянии — часть ее оседает кристаллами на решетке. Всплывает пугающий термин: сульфатация. Этот процесс активизируется с ростом температуры под капотом.

2. Саморазряд АКБ

При высоких температурах возрастает саморазряд АКБ. Токи саморазряда могут воздействовать на полюсные выводы. В мороз эти токи минимальны, а вот в жару достигают максимума. Если автомобиль долго стоит на солнце, под капотом повышается температура. В таких условиях токи растут, и саморазряд ускоряется.

3. Окисление полюсных выводов

Еще одна «летняя» проблема — окисление полюсных выводов. В жигулевскую эпоху она была массовой: выводы черной батареи покрывались белым налетом. При испарении вода увлекала пары кислоты, выводы обретали окисную пленку, имевшую реальное сопротивление. При попытке пуска пленка мгновенно разогревалась, ухудшая соединение. Простейшим способом ремонта была тонкая наждачная шкурка. Этот эффект иногда напоминает о себе и сегодня, хотя качество современных батарей значительно улучшилось.

Как уберечь АКБ автомобиля от перегрева в жару?

Понятно, что полностью уберечься ни от жары, ни от холода невозможно. Но вред от экстремальных температур нужно и можно минимизировать. Зимой термочехол батарею не защищает. А вот в жару реально может уберечь от перегрева из-за близкого расположения горячего мотора.

В жару термочехол защищает батарею от перегрева вследствие близкого расположения горячего мотора.