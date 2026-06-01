Конкурс с призом! — задача про развод на сервисе

А теперь – новое задание!

ЗАДАЧА № 217

Меня бы не развели!

Васильич после выходных жалуется: «Ехал с дачи домой, так машинка моя захандрила, еле двигалась. Дополз до сервиса, там ошибок в системе нашли кучу. И коробка передач в аварию ушла, и две катушки зажигания из строя вышли. Ну, их снабженец метнулся за катушками. Два конца взяли, само собой… Но машина ожила. И автомат тоже. Так и доехал домой». А вот Алексеич ехидно говорит: «У тебя ж почти джип – Stepway, да с французским движком. А моя Kia Rio, хоть и не так проходима, но на две катушки меня никогда не разведут».

Что на самом деле произошло с машиной Васильича?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 июля 2026 года по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

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Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного в мартовском номере журнала «За рулем».

В очередном конкурсе знатокам предлагалось ответить на вопрос, почему на современных автомобилях при заявленной производителем оцинковке кузова толщиномер не всегда показывает ее наличие.

Полно и правильно ответил победитель нашего конкурса.

Герой задачи, Петрович, был прав в своих наблюдениях: на старом Audi прибор указывает на слой цинка, а на иных новых машинах, даже дорогих – нет.

Но разберем ситуацию подробнее. Большинство бытовых толщиномеров работают по принципу вихревых токов Фуко и магнитной индукции. То есть измеряют они толщину немагнитного покрытия (краска+грунт+цинк) над стальной основой. Ключевым моментом здесь является то, что прибор способен обнаружить цинк только тогда, когда он остается отдельным слоем, физически отличным от стали.

В случае старой Audi Петрович действительно обнаружит слой цинка на кузове – там использовалась технология классического электрогальванического цинкования. Цинк лежал обособленным слоем с четкой границей, и прибор уверенно его фиксирует. Он видит магнитное основание, а над ним – слой немагнитного металла, в котором может быть отмечено изменение токов Фуко.

С новыми автомобилями всё немного иначе. Зачастую в них применена технология «гальванил» (от англ. galvanneal).

Цикл изготовления гальванила начинают с помещения стального листа в ванну с расплавленным цинком. Цинк покрывает сталь примерно как при обычной гальванизации. Далее лист подвергается отжигу при высокой температуре, превышающей 1000 °C. Во время отжига происходит термодиффузия: атомы цинка диффундируют в сталь. В результате образуется не поверхность вида «цинк поверх стали», а матовый, твердый железо-цинковый поверхностный слой.

Поверхность листа не гладкая, что улучшает адгезию наносимых на нее лакокрасочных материалов. А еще гальванил обладает очень хорошей свариваемостью – как контактной, так и дуговой сваркой.

Процесс гальванизации и последующего отжига требует сложного оборудования, поэтому такой материал дороже обычной стали с традиционным цинковым покрытием.

Рассматривая готовое изделие из гальванила – автомобиль – мы поймем, что бытовой толщиномер не увидит цинк на кузове, так как сплав железо-цинк имеет магнитные свойства, близкие к самой стали. Прибор не может зафиксировать границу раздела «покрытие – основа», потому что её фактически нет: есть плавный градиент состава. Поэтому Петрович и сомневается: толщиномер при такой технологии цинк не покажет.

Современные методы защиты кузова от коррозии стали более совершенными, но парадоксально не поддаются проверке простыми приборами.

Хотя фирмы неохотно делятся секретами производства, доподлинно известно, что гальванил используется, например, при изготовлении кузовов Тойот моделей Camry и RAV4, или Мазды 6 и CX‑5.

Александра Кандаурова поздравляем с победой.

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