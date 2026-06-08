Европейцы «перелицевали» для Китая очень известный бренд: смотрим, удивляемся!

«За рулем» рассказал о самых неожиданных концептах Пекинского автосалона 2026

Peugeot Concept 6 и Concept 8

Не исключено, что примеру марки Audi, запустившей одноименный, но обособленный бренд для китайского рынка, последует и Peugeot.

В Пекине французы показали спортуниверсал Concept 6 и кроссовер Concept 8 в необычном дизайне. Он не похож на ныне выпускающиеся модели бренда. А если бы был адресован основному рынку, то презентовали бы его в Европе.

«Когти льва» спереди стали горизонтальными. С ними перекликается задняя оптика, сделанная наполовину замаскированной. Интерьер пока не готов. О технике тоже ничего не сказали. Видимо, компания собирает мнения о новом стиле.

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Smart лифтбек #6 и концепт #2

Smart уже давно не супермини. Лифтбек под странным названием #6 – длиннее 4,9 м! Оснащение под стать размерам: лидар, панорамная крыша во весь потолок, премиальная «музыка» с 20 динамиками, три дисплея и куча внешних камер.

От тупикового пути полной электрификации временно отказались. «Шестерка» – гибрид с турбомотором 1.5 и общей отдачей, с учетом электромоторов, 435 сил. Если не увлекаться, заряда батареи хватит на 285 км «зеленого» пробега. Максималка двухтонной машины ограничена на 200 км/ч.

Прототип Smart #2 – идеологический преемник первенца ForTwo. Стиль крохотного кузова тот же. В угоду китайским вкусам концепт щедро облили «под золото», хотя нашлось место и изящным решениям вроде мягких хлястиков вместо внешних дверных ручек.

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