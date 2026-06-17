+50 л в багажнике, другой салон и робот вместо вариатора: модный кроссовер обновился
За три года Omoda C5 разошлась тиражом почти в 100 тысяч экземпляров. Козыри С5 – дизайн (многим нравится) и вменяемые цены. Которые, как минимум, не должны сильно расти: сборку налаживают в Калуге, включая сварку и окраску кузовов.
Дизайн Omoda C5 2026
C «лица» исчезла сетка радиаторной решетки, на месте которой лишь слот для виниловых пластинок. Новые бамперы увеличили длину машины.
Но главное – нас услышали и перекомпоновали салон, в котором рослые водители упирались макушкой в крышу. Поменяли обивку потолка, перекроили сиденья: идеально не стало, но прогресс есть.
Установили 16‑дюймовый «телевизор», который съел физические кнопки и потеснил уменьшившийся приборный щиток.
Как едет с роботом?
Вариатор уступил место роботу. Прежняя связка «везла» веселее! Я никогда не был фанатом вариаторов, но управление тягой на машине с роботом сделали более задумчивым. Надеюсь, ради ресурса, который бы подтянуть к неплохо зарекомендовавшему себя турбомотору Acteco‑2 на 147 л. с.
В отличие от родственного Jaecoo J6 у Омоды с передним приводом сзади упругая балка – и при этом рулится С5 вменяемо, с адекватной обратной связью на руле.
Но увы, энергоемкости подвески не хватает: ход сбрасываешь уже после пары ям. Зато стало тише – доработана шумоизоляция, увеличена толщина стекол.
Цены
Точечные изменения в масть: Omoda С5 останется в лидерах сегмента. Цены вполне вменяемые: 2,35–2,73 млн рублей за передний привод и 2,88 млн за единственную полноприводную комплектацию.
Omoda C5
- Разгон 0–100 км/ч, с 9,9
- Макс. скорость, км/ч 195
- Длина / ширина / высота / база, мм 4545 / 1824 / 1588 / 2630
- Дорожный просвет, мм 190
- Объем багажника, л 422–1149
- Снаряженная / полная масса, кг 1490 / 1924
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 210 Н·м при 1750–4000 об/мин
- Трансмиссия передний привод, Р6
- Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 51
- Расход топлива смешанный цикл, л/100 км 7,4
Ранее «За рулем» сравнил китайские кроссоверы Changan Uni-S и Omoda C5.
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