+50 л в багажнике, другой салон и робот вместо вариатора: модный кроссовер обновился

Omoda C5 2026 модельного года от 2,35 млн рублей – перечислили все изменения

За три года Omoda C5 разошлась тиражом почти в 100 тысяч экземпляров. Козыри С5 – дизайн (многим нравится) и вменяемые цены. Которые, как минимум, не должны сильно расти: сборку налаживают в Калуге, включая сварку и окраску кузовов.

Дизайн Omoda C5 2026

C «лица» исчезла сетка радиаторной решетки, на месте которой лишь слот для виниловых пластинок. Новые бамперы увеличили длину машины.

Но главное – нас услышали и перекомпоновали салон, в котором рослые водители упирались макушкой в крышу. Поменяли обивку потолка, перекроили сиденья: идеально не стало, но прогресс есть.

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Установили 16‑дюймовый «телевизор», который съел физические кнопки и потеснил уменьшившийся приборный щиток.

Вместо единой панели «приборки» и медиасистемы теперь два отдельных экрана. Селектор коробки стал подрулевым. Редкие кнопки можно встретить на центральном тоннеле.

Как едет с роботом?

Вариатор уступил место роботу. Прежняя связка «везла» веселее! Я никогда не был фанатом вариаторов, но управление тягой на машине с роботом сделали более задумчивым. Надеюсь, ради ресурса, который бы подтянуть к неплохо зарекомендовавшему себя турбомотору Acteco‑2 на 147 л. с.

Кроме двухзонного климат-контроля есть полный набор обогревов. Управление – через экран.

В отличие от родственного Jaecoo J6 у Омоды с передним приводом сзади упругая балка – и при этом рулится С5 вменяемо, с адекватной обратной связью на руле.

Во втором ряду стало чуть больше места по высоте. У передних сидений теперь можно регулировать подголовники. За счет изменения боковых панелей и переезда вниз фальшпола багажник увеличился на 50 л.

Но увы, энергоемкости подвески не хватает: ход сбрасываешь уже после пары ям. Зато стало тише – доработана шумоизоляция, увеличена толщина стекол.

Цены

Точечные изменения в масть: Omoda С5 останется в лидерах сегмента. Цены вполне вменяемые: 2,35–2,73 млн рублей за передний привод и 2,88 млн за единственную полноприводную комплек­тацию.

Omoda C5. Цена в России от 2 349 000 ₽

Машина стала тише, посадка – лучше На плохих дорогах лучше сбавить ход

Omoda C5

Разгон 0–100 км/ч, с 9,9

9,9 Макс. скорость, км/ч 195

195 Длина / ширина / высота / база, мм 4545 / 1824 / 1588 / 2630

4545 / 1824 / 1588 / 2630 Дорожный просвет, мм 190

190 Объем багажника, л 422–1149

422–1149 Снаряженная / полная масса, кг 1490 / 1924

1490 / 1924 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 210 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 210 Н·м при 1750–4000 об/мин Трансмиссия передний привод, Р6

передний привод, Р6 Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 51

АИ‑92…95 / 51 Расход топлива смешанный цикл, л/100 км 7,4

Ранее «За рулем» сравнил китайские кроссоверы Changan Uni-S и Omoda C5.

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