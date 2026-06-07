Лада Нива спасает героя Бена Стиллера: как советские автомобили покоряли Голливуд

Нива, Жигули и Волга в зарубежном кино: от Форсажа до Джеймса Бонда — полный гид 2026

Автомобили остаются неотъемлемой частью кино, где бы его ни снимали. Причем любые – из всех стран мира. В том числе и наши отечественные. Рассказываем, где снимались Нива, Жигули, Волга и даже ЗИЛ. Причем такое случалось не только в фильмах, но и в мультфильмах!

Лада Нива — звезда внедорожных сцен

Пожалуй, одно из самых крутых появлений Нивы – в «Невероятной жизни Уолтера Митти» режиссера Бена Стиллера, который еще и сыграл главную роль. Там герой вместе с местным жителем удирает на Ниве по бездорожью Исландии. Автомобиль все выдержал и спас героям жизнь. Эта сцена сошла бы за рекламу Лады Нивы!

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» — это самое крутое появление Нивы на экране:

Во французской криминальной комедии «Корсиканец» с Жаном Рено и Кристианом Клавье наша Нива была машиной главных персонажей. К сожалению, по сюжету ее пришлось сбросить в пропасть.

Оказывается, Кристиан Клавье и Жан Рено играли вместе не только в «Пришельцах»!

Очень забавная Нива появилась в фильме «Детройт — город рока» с Эдвардом Ферлонгом: Нива доставки пиццы, окрашенная в розовый цвет и с приделанным хвостом.

В «Детройте» 1999 года появилась самая забавная Нива.

Вазовский внедорожник не обошел и киновселенную Marvel. В сольнике про Черную Вдову Наташу Романову можно заметить позднюю Ниву. А еще наш внедорожник засветился в нескольких частях «Форсажа».

В Голливуде снимались не только классические трехдверки, но и пятидверные Нивы.

Жигули: от бандитов до супергероев

В иностранном кино можно увидеть не только Ниву, но и классические Жигули. Самой популярной моделью стала ВАЗ-2107. Ее можно заметить среди автомобилей бандитов в фильме Джеки Чана «Доспехи Бога» 1986 года. Кстати, это было первое появление «семерки» в иностранном кино.

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Кроме ВАЗ-2107 может показаться, что в фильме «Доспехи Бога» есть «единичка». Но нет, это Fiat-124.

Встречается «семерка» и в фильмах посвежее. Например, в шестой части франшизы «Миссия невыполнима». Там на Жигулях приезжают торговцы плутонием. Действие происходит в Берлине. И если целью было выбрать автомобиль, который не привлекает внимания, то оружейные бароны явно облажались по полной.

Кстати, Жигули есть и в «Человеке-пауке» 2021 года. Сцена с нашей машиной тоже происходит в Берлине. Может, это один и тот же автомобиль? И Питер Паркер, падая с крыши, заодно решил уничтожить машину контрабандистов?

Один и тот же город, одна и та же ранняя красная «семерка». Совпадение?

ВАЗ-2101 есть в голливудском проекте Тимура Бекмамбетова «Особо опасен». Там Анджелина Джоли на наших Жигулях влетает в движущийся поезд.

Сцена эффектная, хотя сам фильм получился весьма средним по отзывам.

Немало наших автомобилей и в фильмах про Джеймса Бонда. А как иначе, если лучшие кандидаты для злодеев – это «злые коммунисты»? В фильме 1987 года «Искры из глаз» можно заметить нашу «тройку» в цветах полиции Чехословакии. В одной сцене агент 007 лазером отрезает кузов машины от шасси. Физика тут не заходила, но кадр запомнился. Настолько, что даже есть масштабная модель этих Жигулей.

Один вопрос – что происходит с декором «тройки»? В некоторых кадрах он есть, в других нет:

Волга, УАЗ и грузовики

Волга – лучший автомобиль для сцен погонь! Первое поколение, ГАЗ-21, встречается во второй части «Неудержимых». Да еще и с Чаком Норрисом в кадре! 21-ю Волгу можно увидеть и в клипе Du Hast группы Rammstein. Универсал ГАЗ-22 появляется в «Шаровой молнии» – очередном фильме про Джеймса Бонда. Интересно, что автомобиль там праворукий – для британского рынка.

В первом фильме с Пирсом Броснаном в качестве агента 007 есть погоня на ГАЗ-31029 и... танке. По улицам Санкт-Петербурга.

Волга третьей серии изрядно изрешечена пулями. Универсал ГАЗ-22 сам по себе редкий. А с правым рулем и вовсе единорог:

ГАЗ-3102 можно увидеть в уже упомянутом «Искры из глаз»:

Самые эффектные кадры с Волгой — это «Превосходство Борна». Погоня с таксишной ГАЗ-3110 и Мерседесом G-класса по улицам Москвы частенько входит в топы лучших кинопогонь. Причем немало сцен действительно снимали в Москве.

Погоню с Волгой можно пересматривать бесконечно. Даже спустя 20 с лишним лет она смотрится шикарно:

УАЗ — главный автомобиль всех армий

469-й УАЗ часто мелькает как автомобиль разных вражеских армий в фильмах про «Джеймса Бонда». Наш «козлик» можно увидеть в «Дневном свете», «Золотом глазе», «Завтра не умрет никогда» и не только.

УАЗ-469 частенько появляется в качестве армейского автомобиля во франшизе про агента 007:

Также УАЗ-469 неоднократно появляется в сериале НВО «Чернобыль». Что неудивительно, ведь действие происходит в 1986 году в СССР. И технику подобрали правильно.

Надо отдать должное создателям сериала «Чернобыль» — к подбору автомобильной техники подошли ответственно.

Когда речь заходит о «козликах», можно вспомнить и ГАЗ-69. Его можно увидеть в четвертой части «Индианы Джонса». Впрочем, поклонники Стивена Спилберга считают, что настоящий «Индиана» закончился на «Последнем крестовом походе». Все, что вышло после этого, – откровенно слабое кино.

Кейт Бланшетт в нашем «газике» смотрится хорошо. Но фильм это не спасло:

Когда речь идет об армейской технике, как не вспомнить наши грузовики! Знаменитый «Урал» встречается в «Кровавом Алмазе» с Леонардо ДиКаприо. Есть он и в «Темных водах» с Кристианом Бэйлом и Мэттью Макконахи. То, что действие происходит в Британии, было неожиданностью.

Увидеть наш «лаптежник» в фильме про драконов, действие которого происходит в Британии, было неожиданно.

ГАЗ-66 и ЗИЛ-131 встречаются в уже упомянутом «Чернобыле». Но ренессанс этой парочки случился во второй части «Неудержимых». На 131-м ЗИЛе ездила команда героев, а «щишигой» пользовались злодеи во главе с Ван Даммом.

На ГАЗ-66 в «Чернобыле» генерал Пикалов делал замеры радиации в самом начале катастрофы.

В «Неудержимых-2» Джейсон Стэйтем вспомнил, что он еще и «Механик». И починил наш ЗИЛ-131:

Запорожец и мультфильмы

Запорожец ЗАЗ-965 встречается в «Золотом глазе». Но отдельно стоит упомянуть мультфильм «Тачки-2». Там можно увидеть «ушастый» Запорожец-968А. Причем в экспортном двухцветном окрасе.

Экспортный ЗАЗ-968А «Ялта».

Советские автомобили появляются в зарубежном кино чаще, чем наши актеры. И, скорее всего, эта тенденция сохранится.