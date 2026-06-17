Рама, «пневма», цифровое шасси — этот крутой внедорожник может появиться в России

Yue 7 — большой гибридный внедорожник с комплексом ассистентов водителя от Huawei

GAC Yue 7 – одна из нескольких премьер Пекинского автосалона 2026, в которой видится стилистика внедорожника Land Cruiser Prado 250.

По моде, на подиум машину выставили увешанной всей доступной внедорожной атрибутикой.

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У внедорожника интегрированная рама и комплекс водительских ассистентов разработки Huawei с лидаром. Подтверждены пневмоподвеска и штатный фаркоп с электроприводом. Под анонсированным «цифровым шасси», возможно, понимается рулевое управление «по проводам».

Марка GAC уже вывела на российский рынок и бензоэлектрические, и полностью электрические модели, так что появление «семерки» совсем не исключается.

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