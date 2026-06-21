Потерял ли Belgee X50+ драйв после добавления «лишнего» цилиндра?

Эксперт «За рулем» оценил плюсы и минусы обновленного кроссовера Belgee X50+ 2026 года

С момента появления модели Belgee X50 ее называли бестселлером белорусско-китайской марки. По итогам прошлого года он вошел в топ-5 самых популярных иномарок на нашем рынке. Теперь на сцену выходит Х50+. Внедренные дизайнерские и технические новшества изрядно повлияли на восприятие модели. Какие именно – сейчас расскажем.

Экстерьер Belgee X50+ изменился не сильно: чуть подкорректированы бамперы и радиаторная решетка. Диодные фары получили новую световую подпись и заодно обзавелись функцией автоматического переключения между ближним и дальним.

Интерьер Belgee X50+

На салон обратили самое пристальное внимание – и капитально перелопатили! Он теперь щеголяет крупным (14,6 дюйма) экраном медиасистемы, которая работает под управлением Flame OS. В стандарте, впрочем, будет восьмидюймовый дисплей. Вот только посадка за рулем могла бы быть и поудобней. Верхняя часть спинки огорчает выталкивающим профилем и отнесенными далеко назад подголовниками. Хочется «приземлиться» еще хотя бы на пару сантиметров.

Салон Belgee X50+ эргономичен и неплохо отделан. Черно-красная экокожа – прерогатива топ-версии Престиж.

В ходе обновления Х50+ получил ряд недоступного прежде оборудования: беспроводную зарядку для телефона, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажной двери. Ветровое стекло теперь обогревается полностью, а не только в зоне покоя дворников. И это прекрасно.

Главная новость в том, что цена при этом... снизилась! Без учета фирменных спецпредложений топ-версия стоит 2 430 000 рублей – на 15 тысяч меньше дорестайлинговой машины. Базовый же ценник снижен и вовсе на 160 тысяч – 2 320 000 рублей.

Ездовые качества Belgee X50+

Мы всегда хвалили Х50 за удачное шасси, поэтому ездовые повадки Х50+ сюрпризом не стали – управляемость такая же отточенная. На недостаточную поворачиваемость нет даже намека – Belgee охотно ныряет в омуты поворотов и проходит их с завидной цепкостью.

Руль насыщен обратной связью, не меньше, чем у кроссоверов-одноклассников ушедших марок. В своем сегменте – по-прежнему самый озорной автомобиль.

Что с комфортом?

Помнится, исходный Geely Coolray отличался жесткой подвеской, сотрясающей экипаж на всех типах неровностей. Для Х50 шасси смягчили – плавность хода возросла.

У Х50+ калибровки остались теми же. На подразбитым весенним дорожкам он стелет мягко – большинство неровностей проглатывает легко и уверенно. И энергоемкость хороша: пробоев ни разу не словил.

Двигатель

Чем Х50 был технически любопытен? Редким для класса трехцилиндровым двигателем. Вопросов к его надежности и эффективности не было, но многие покупатели относились с недоверием к такой конструкции, да и вибрации, а также шум в некоторых режимах были... специфическими.

Теперь таких вопросов не будет: Х50+ обзавелся четырехцилиндровым турбомотором. При том же рабочем объеме 1,5 литра он развивает не 150, а 147 сил. Крутящий момент повысился с 255 до 270 Н•м.

Казалось бы, c новым агрегатом кроссовер должен как минимум не потерять в динамике. Ан нет – обновленная машина едет не так резво. До 100 км/ч удалось разогнаться за 9,1 с – на секунду дольше прежнего результата.

Под капотом не только новый двигатель – есть и невидимые глазу изменения. В частности, бачок для омывающей жидкости увеличен до 4,5 л.

Роботизированная коробка передач

На мой взгляд, в «успокоении» характера лежит вина настроек робота – с новым мотором он «поженился» не так удачно: появились заминки при старте. Да и переключение на вторую сопровождается паузой. Раньше такого не было.

А еще Х50+, как и прежний Х50, – частый гость на заправках. Не потому, что прожорлив (расход все те же 8,5–9 л/100 км), а из-за того, что бак оставлен маленьким – всего 45 литров.

Сдвоенные выхлопные патрубки слева и справа – бутафорские. Реально выпуск теперь идет под бампером.

Недостатки есть?

И конечно, отдельная тема – отсутствие полноприводной трансмиссии. Как и раньше, у Х50+ тяга от двигателя подается только на передние колеса, что делает поездки по бездорожью (и в снежную зиму) не такими легкими. Если раньше полный привод в классе был только у Haval Jolion, то теперь версии со всеми ведущими есть у Tenet T4, Omoda C5, Changan UNI-S, а вскоре будет и у Jaecoo J6. Однако шильдика AWD на пятой двери Belgee X50+ нам пока не обещают. Подождем до следующей модернизации?

О том, как Jetour T1 ведет себя в дальней поездке, «За рулем» недавно рассказывал.