А вы знали, что у «горбатого» была экспортная версия?

«За рулем» рассказал об особенностях экспортной версии Запорожца ЗАЗ-965

Автомобили Запорожец ЗАЗ‑965, к которым позднее приклеилась обидная кличка «горбатый», когда-то поставляли на экспорт.

Экспортные машины отличали улучшенная шумоизоляция, зеркало заднего вида на левом крыле, молдинги, а также руль с утопленной спицей и хромированным кольцом звукового сигнала.

Всего за границу укатило более 30 тысяч таких автомобилей.

Экспортный Запорожец ЗАЗ-965

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?

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