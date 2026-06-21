А вы знали, что у «горбатого» была экспортная версия?
«За рулем» рассказал об особенностях экспортной версии Запорожца ЗАЗ-965
Автомобили Запорожец ЗАЗ‑965, к которым позднее приклеилась обидная кличка «горбатый», когда-то поставляли на экспорт.
Экспортные машины отличали улучшенная шумоизоляция, зеркало заднего вида на левом крыле, молдинги, а также руль с утопленной спицей и хромированным кольцом звукового сигнала.
Всего за границу укатило более 30 тысяч таких автомобилей.
Экспортный Запорожец ЗАЗ-965
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?
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