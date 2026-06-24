Почему машины из СССР ценились на иностранных рынках

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях экспорта советских авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Правда ли, что в СССР автомобили уходили на экспорт за бесценок?

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Ответ эксперта

Сергей Канунников , «За рулем»:

– Не то что за бесценок, но на зарубежных рынках они были заметно дешевле одноклассников. Причем начиная с 60‑х советские автомобили в сравнении с аналогами становились всё дешевле.

Так, Лада Самара стоила примерно как Fiat Uno с самым маленьким мотором, Daihatsu 850 или Ford Fiesta 1.1. В эту цену входила маржа дилеров (обычно около 20%), а также стоимость дооборудования и предпродажной подготовки.

Однако СССР продажи за свободно конвертируемую валюту всё равно были выгодны, ведь себестоимость производства в Союзе была низкой. В том числе за счет дешевой рабочей силы.

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