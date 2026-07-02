Стильно, надежно, недорого: вот как нужно обновлять кроссоверы!

Кроссовер Omoda C5 изменился сильнее, чем предполагалось: дизайн, интерьер, агрегаты

Осенью 2022 года кроссовер Omoda C5 появился в России дерзко – с вызовом и с прицелом на молодежную аудиторию.

Проект оказался успешным: в 2024 году модель заняла второе место в сегменте компактных кроссоверов, а всего было продано более 100 тысяч автомобилей – это признание. Однако в условиях, когда рынок меняется быстрее, чем прогнозы ключевой ставки, расслабляться нельзя. Поэтому – обновление.

А где решетка?

С первого взгляда понятно, что дизайнеры пошли по пути самых модных трендов. Новая Omoda C5 похожа на электромобиль: огромная безрамочная решетка радиатора, которая была визитной карточкой модели, исчезла. Вместо нее – практически глухой передок с плавными обводами и «акульим носом».

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Оптика осталась «двухэтажной»: фары заузились, стали злее, а дневные ходовые огни превратились в стреловидные «крылья», перетекающие в капот. Сзади – фонари-молнии, словно позаимствованные у флагманского кроссовера C7. Выглядит эффектно и позволяет безошибочно опознать в потоке.

Omoda C5. Цена в России от 2 349 000 ₽

Благодаря новым бамперам Omoda C5 стала длиннее на 145 мм (4545 мм вместо прежних 4400 мм), но колесная база 2630 мм осталась прежней.

А вот антикоррозионная защита усилена – дополнительно усилена обработка скрытых полостей. Увеличили толщину лакокрасочного покрытия.

Интерьер

Внутри – неузнаваемо. Прежняя конструкция с двумя 10‑дюймовыми экранами, объединенными в один глянцевый блок, ушла в прошлое. Теперь приборный щиток и центральный дисплей – отдельные элементы, что визуально разгружает переднюю панель.

«Приборка» уменьшилась в диагонали с 10,25 до 8,88 дюйма. Данные читаются хорошо, но размер цифр хочется увеличить (проекционный дисплей не предусмотрен). А главный экран вырос до 15,6 дюйма (в базовых версиях – 12,3 дюйма). Работает на быстром чипе Snapdragon 8155, не бликует и быстро откликается на касания.

Приборный экран настолько широкоформатен, что некрупным символам на нем излишне просторно.

Физических кнопок – минимум. Есть качалка выбора режимов движения и отдельные клавиши обогрева стекол. Но большинство – на экране. В его нижней части есть постоянно видимая полоска управления микроклиматом, а свайпом сверху вызывается «центр управления» для быстрого доступа к настройкам зеркал и другим функциям. В помощь – система голосового управления, обученная управлять основными «салонными» функциями.

Салон футуристичен и качественно собран. Основные доминанты – стильный руль и большой центральный экран.

Перенос управления освещением на блок в панели – верное решение. Размещение селектора робота на рулевой колонке разгрузило ­центральный тоннель.

Передняя панель – с интересным сочетанием материалов. С симметричной двухуровневой архитектурой за рулем – словно в кокпите. Все ключевые органы управления сконцентрированы тут же, тянуться не приходится.

Спортивного вида сиденья с электроприводом – как у старшей модели C7: массивные, с плотной набивкой и вполне радушным приемом несмотря на отсутствие регулировок поясничного подпора и угла наклона подушки. Появилась регулировка подголовника по высоте (прежде был «монолит»). Но главное – увеличена длина подушки, что особенно кстати для водителей ростом выше среднего.

Трехступенчатым обогревом всех посадочных мест сегодня уже не удивишь, вентиляция спереди – не только у подушки, но и у спинки. Обычно этим могут похвастать автомобили классом выше.

Новые сиденья необычной формы отличаются функциональностью.

Сплюснутый сверху и снизу руль – двухспицевый, как у C7, с минимумом кнопок и джойстиками вместо них. Напоминает геймпад, но привыкнуть можно.

Подстаканники разнесли дальше – крышки стаканов больше не трутся друг о друга. Внутренние ручки открывания дверей стали проще и удобнее.

Подушка обогреваемого заднего дивана – достаточной длины.

Селектор управления коробкой уехал на правый подрулевой рычаг – как у Омоды C7. А чтобы левый переключатель не перегрузился функциями, управление режимами головного света вынесено в отдельный блок слева.

Пространство над головами задних пассажиров увеличили – теперь не упираешься макушкой в потолок.

Объем багажника увеличен с 378 до 422 л. Есть подсветка, кольца для крепления груза, розетка на 12 В. Дверь – с электроприводом, который можно активировать с кнопки, голосом или просто подойдя к машине с брелоком.

Агрегаты

Платформа прежняя – T1X. Спереди – стойки McPherson, сзади – балка с передним приводом или многорычажка в варианте 4×4.

А вот силовой агрегат изменился. Турбомотор 1.5 SQRE4T15C (147 л. с.) знаком по прежним переднеприводным версиям, и теперь он на всех машинах.

Вариатор отправлен в отставку. Ему на смену пришел семиступенчатый робот 7DCT300 с двумя сцеплениями на полноприводной версии и шестиступенчатый преселектив 6DCT260 на переднеприводниках.

Багажник просторный и неплохо оборудован. Спинка складывается по частям и без ступеньки.

Замена неплохая. Переднеприводный автомобиль даже в режиме Спорт едет ровно, переключения плавные, без рывков, коробка не суетится и не путается с выбором передач. Поведение хотя и не подзуживает к активной езде, вполне логичное и предсказуемое. Да и надежностью робот получше вариатора будет.

В целом ездовые повадки не огорчают. Подвеска отрабатывает неровности плотно, но без неожиданных пробоев. Крены в поворотах умеренные. Руль без особой обратной связи, но достаточно точный – к управлению привыкаешь быстро.

Над шумоизоляцией потрудились основательно: в списке множества ее улучшений есть и двойные передние боковые стекла. Результат: до 100 км/ч в салоне вполне тихо, выше – слышен в основном шум от колес.

Omoda C5 2026

В комплексе систем помощи водителю (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) по-прежнему есть весь обширный состав ассистентов. Причем адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе настроены удачнее: Omoda C5 не идет галсами между линиями разметки, а уверенно держится в середине полосы. А после того, как мы автоматически притормозили за фурой, а та ушла вправо, машина ускорилась бодро и без нервных пауз.

Вывод

Omoda C5 изменилась заметно, и в основном в лучшую сторону. Но по-прежнему рассчитывает прежде всего на тех, кто выбирает «стильно, модно, молодежно».

Omoda C5

Разгон 0–100 км/ч, с 9,9 (11,5)*

9,9 (11,5)* Макс. скорость, км/ч 195 (190)

195 (190) Длина / ширина / высота / база, мм 4545 / 1824 / 1588 / 2630

Дорожный просвет, мм 190 (180)

190 (180) Объем багажника, л 422–1149 (372–1079)

422–1149 (372–1079) Масса снаряженная / полная, кг 1490 / 1924 (1615 / 1956)

1490 / 1924 (1615 / 1956) Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 210 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 210 Н·м при 1750–4000 об/мин Трансмиссия передний привод, Р6 (полный привод, Р7)

передний привод, Р6 (полный привод, Р7) Топливо/запас топлива, л АИ‑92…95/51 (АИ‑95/57)

АИ‑92…95/51 (АИ‑95/57) Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км 7,4 (8,3)

* В скобках – для версии с полным приводом.