Китайский б/у кроссовер: выбираем надежный и недорогой

Эксперт Зиновьев рассказал, какой паркетник до 1,5 млн может заменить Toyota RAV4

Китайские кроссоверы нелегко выбирать. Просто потому, что их много, а ярко выраженной индивидуальности зачастую недостает. В любой ценовой группе наберется десяток моделей, близких по размерам, уровню комфорта и технической оснащенности.

Очень насыщенный сегмент – городские паркетники длиной 4,6–4,7 м. Это размер Тойоты RAV 4, и конкуренция за кошельки здесь нешуточная – поэтому производители с энтузиазмом плодят новые модели и даже бренды.

Выбор машины с пробегом еще сложнее. Цель – за определенную сумму найти вариант, лучший из всех возможных. Сделать это непросто – ввиду схожести машин. Но, по крайней мере, можно отсеять варианты наименее удачные.

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Задачу несколько упрощает низкий спрос на многие модели и, как следствие, разумные цены. Но ведь спрос низкий не случайно…

Ожидание коррозии

Модели, выпущенные на рынок 4–6 лет назад, всё еще недостаточно изучены.

Первые три года их обычно обслуживают у дилеров, а официалы склонны скрывать объемы поломок и приукрашивать действительность. Так что первичные сведения о надежности исходят в основном из отзывов владельцев.

По китайским машинам их вообще немного – «китайцы» до 2022 года продавались у нас скромными тиражами. А владельцы подчас высказывали полярные мнения: от «всё развалилось за полгода» до «за пять лет менял только расходники». Какие выводы тут можно сделать?

Оценки коррозионной стойкости кузова тоже весьма расплывчаты. По уму, 5-6 лет кузов любой модели должен выдерживать без напряжения. Но в случае с китайскими автомобилями ржавчина часто вылезает раньше.

Кое-какие ориентиры подсказаны в гарантийных обязательствах компаний. Например, Haval обещает 6 лет без разрушения покрытия и сквозной коррозии, не ограничивая при этом пробег. Столько же заявляет Changan. В свою очередь, Geely дает 5 лет или 150 тысяч км, а Chery – 3 года или 100 тысяч км.

Не исключено, впрочем, что в конечном итоге кузова автомобилей Haval и Chery благополучно выдержат лет десять. Многое зависит от того, где, когда и как на машинах ездят, ставят ли в гараж.

При оценке конкретного экземпляра недостаточно осмотреть наружные панели, непременно надо заглянуть под днище. Зачастую китайские марки экономят на заводском антикоре и защите сварных соединений.

Сила агрегатов

Коррозия всё же дело второе: портит внешний вид, но поначалу ездить не мешает. В эксплуатации важнее другие сферы. Не придется ли каждый год на молодой машине перебирать подвеску? По ходовой части среди китайских кроссоверов попадались откровенные хлюпики.

Еще важнее – и намного дороже в ремонте! – двигатели и трансмиссии.

Пожалуй, все современные китайские моторы достаточно надежны. По ресурсу же существенно различаются.

Алюминиевые «турбо» служат меньше, чем чугунные атмосферники, – обусловлено конструкцией. Это не вредно учесть при покупке машины с пробегом 50–100 тысяч и намерениях наездить максимум «соточку», а потом продать. Согласитесь: выгоднее и спокойнее всё же иметь машину с мотором, ресурс которого достигает 300 тысяч км.

Подобные соображения актуальны и в отношении трансмиссий. Механическими коробками китайцы нас не балуют. Среди всех китайских кроссоверов 4–6 лет механику имеют около 3%. Доля гидроавтоматов – 23%, вариаторов – 22%, а роботов – 52%.

Самая распространенная комбинация на вторичке: бензиновый турбомотор, робот, передний привод – свыше 30% машин.

Так вот, по прогнозируемому ресурсу и ожидаемому числу ремонтных мероприятий гидроавтомат предпочтительнее робота (особенно японский), а робот предпочтительнее вариатора .

При пробегах под 100 тысяч км у вариаторов и роботов нередки проявления износа. И если в случае с роботом дело сведется, при худшем раскладе, к замене узла сцеплений и ремонту мехатроники, то восстановление вариатора зачастую нерентабельно – выгоднее купить новый.

Неприятные нюансы

Неизбежность при владении китайским автомобилем – неполадки электроники. В разной степени, но присущи почти всем моделям.

Больше всего нареканий – на сбои медиасистем. Регулярно бунтует также система контроля давления в шинах (похоже, у многих марок общий поставщик датчиков). Эпизодически – бесключевой доступ, парктроники, контроллеры управления зарядкой аккумуляторов и прочее. А невнятные принципы работы климат-контроля некоторых доводят до прострации.

При этом недавно починенное (многое лечится обновлением прошивки) может скоро сломаться. А потому самое разумное – смириться с житием в условиях, когда что-то работает некорректно или не работает вообще. В конце концов, пользоваться всей бортовой электроникой вовсе не обязательно, и больше столетия люди обходились без датчиков света и дождя.

Еще один нюанс, к нему тоже надо быть готовым: не все частные мастерские принимают в ремонт китайские модели. Причина – несоответствие реальности каталогам запчастей, из-за чего возникает путаница. Вместе с тем появились сервисы, специализирующиеся именно на «китайцах». Но таких пока немного, и в основном в крупных городах.

Лучшие варианты китайских кроссоверов с пробегом до 100 000 км и не дороже 1,5 млн рублей – по этой ссылке.