Эпоха возрождения: как советские автолюбители обновляли свои автомобили

Эксперт рассказал, как автолюбители СССР усовершенствовали свои машины

Современники могут только удивляться демократичности советских законов в области апгрейда автомобилей. А без домашнего обновления многие из них и не ездили бы столько лет!

Старье? Берем!

Началось все еще с довоенных машин. Отечественных – уже сильно изношенных и выкупленных частниками, а также трофейных и американских, работающих прежде в государственных учреждениях и тоже переходящих в личную собственность. Автомобили берегли, ухаживали за ними. Но рано или поздно основные агрегаты и узлы уже невозможно было поддерживать в рабочем состоянии. Особенно, конечно, без запчастей.

ГАЗ-М1 с практически идеальным кузовом, но с силовым агрегатом и подвесками Волги.

Так под капотом советских ГАЗ-М1, немецких Opel, BMW и Mercedes стали появляться моторы Победы ГАЗ-М20, потом и Волги ГАЗ-21. Машины помельче – Opel Kadett или Olympia, Hanomag – обретали двигатели Москвичей разных моделей.

Владимир Носаков, конструктор Горьковского автозавода, делился детскими воспоминаниями о том, как уже изношенный служебный Chevrolet его отца отремонтировали с установкой шестицилиндрового мотора грузовика ГАЗ-51 и подвесок Победы. Новые подвески, как, разумеется, и коробки передач, действительно тоже часто устанавливали на старые машины.

А на американские автомобили нередко ставили «шестерки» от ЗИМ, но чаще – от горьковских грузовиков. Если, конечно, такие агрегаты удавалось достать…

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Иногда переделки были очень серьезными. Так, знаменитый Adler Trumpf, снимавшийся в комедии «Кавказская пленница», в первой жизни был переднеприводным. А у автомобиля-киногероя оригинальным остался только кузов: все агрегаты и узлы были уже от Москвича, и машина, соответственно, стала заднеприводной.

И все это разномастное автомобильное «общество» годами и десятилетиями ездило по дорогам и регулярно проходило техосмотр!

От 400-го и дальше

Обновление отечественных автомобилей не только не запрещали. Сами заводы помогали автолюбителям, советуя, что и как заменить на изношенной машине, чтобы она продолжала ездить. Настольной для владельцев Москвичей стала выдержавшая не одно издание книга «Взаимозаменяемость агрегатов в и деталей автомобилей Москвич». В ней подробно и обстоятельно описывали: что и с какими переделками можно установить на старые машины, запчастей на которые найти было уже практически невозможно.

Москвич-400 на широких подвесках от более поздней модели.

Завод долго выпускал версию верхнеклапанного двигателя 45-сильного Москвича-407С – специально для установки в Москвичи-400/401 и 402. Да и аналогичный по конструкции, только уже 50-сильный мотор Москвич-408 умельцы пристраивали в старые Москвичи.

В комплекте к двигателям шли и новые коробки передач. Меняли и подвески. Такие машины, особенно Москвичи-400 с первоначально узкой колеей, выделялись колесами, почти выступающими за габариты кузова.

Двухконтурные тормозные системы Москвича-2140 с вакуумным усилителем иногда «внедряли» на Москвичи-412.

Обновляли и тормоза. Когда появился Москвич-2140, некоторые владельцы предыдущих, 412-х, машин стали переделывать тормозную систему на два контура. Еще лучше было установить и новый главный тормозной цилиндр в сборе с вакуумным усилителем, куда более надежным, чем прежний гидровакуумный. Последние 412-е серийно и выпускали в такой комплектации. Позднее встречал даже и Москвич-412 с передними дисковыми тормозами от «сорокового».

Сочинения Горького

Примерно так же обновляли Победы и Волги. Владельцем ГАЗ-М20 было сложнее, поскольку и по двигателю, и по передней подвеске автомобиль принципиально отличался от Волги ГАЗ-21. Начиная с этой модели Волги долго сохраняли конструктивную преемственность.

Верхнеклапанный двигатель под капотом Победы.

Победы обновляли, устанавливая верхнеклапанные двигатели ГАЗ-21, которые, кстати, были в полтора раза мощнее стандартного 52-сильного. Меняли и подвески. Обслуживать и ремонтировать подвеску Волги было все-таки проще. Да и на ходовых качествах такая замена сказывалась положительно.

На ГАЗ-69 тоже часто ставили более поздние верхнеклапанные моторы.

Верхнеклапанные моторы Волги или аналогичные УМЗ ульяновского завода часто ставили и под капоты ГАЗ-69, которыми иногда удавалось разжиться наиболее упорным гражданам.

Понятно, что установить в ГАЗ-21 более поздние, но аналогичные по конструкции заволжские или ульяновские моторы было несложно. Вместе с ними машины часто получали и более продвинутые четырехступенчатые коробки передач. Соответственно, рычаг коробки в ГАЗ-21 переезжал с рулевой колонки на пол.

Схема тормозов Волги ГАЗ-21 с двумя контурами и гидровакуумным усилителем от ГАЗ-24.

Важным элементом апгрейда ГАЗ-21 и ГАЗ-12 ЗИМ стала установка гидровакуумного усилителя тормозов. Те, кто ездил на этих машинах по современному городу, прекрасно понимают, зачем это нужно. Приятель рассказывал, что они с отцом оснастили семейный ЗИМ усилителем от Волги ГАЗ-24 еще в начале 1970-х, когда на дорогах массово стали появляться Жигули, чьи тормоза были заметно эффективней.

Изношенные шестицилиндровые двигатели ГАЗ-12 меняли на аналогичные «шестерки» от ГАЗ-51 и ГАЗ-52, чаще всего отказываясь и от гидромуфты в пользу обычной трансмиссии, уже с четырехступенчатой коробкой передач.

Двигатель ЗМЗ-406 под капотом Волги ГАЗ-24.

Позднее под капоты ГАЗ-21, ГАЗ-24 и даже ГАЗ-12 стали устанавливать и 16-клапанные моторы семейства ЗМЗ-406, а также главные тормозные цилиндры с вакуумным усилителем тормозов от поздних Волг.

Результатом домашнего обновления изношенной семейной машины становилось не только упрощение обслуживание и ремонта, но заодно и процесса приобретения запчастей. Улучшалась разгонная и тормозная динамика. То есть – безопасность.

И все остальное

Апгрейд Жигулей сводился обычно к установке иных моторов или увеличения рабочего объема существующего двигателя. Собственный опыт: чтобы не ставить в блок цилиндров ВАЗ-2103, стоящего на ВАЗ-21061, поршни второго ремонтного размера, расточил на СТО блок ВАЗ-21061 под поршни диаметр 79 мм, увеличив таким образом мощность агрегата. Получи, как говорили тогда, «чистую шестерку»..

Победа с задними фонарями от ВАЗ-2101. Не очень эстетично, зато свет виден издалека.

На серьезную переделку кузовов брались, конечно, немногие. Обычно доработки сводились к установке более современной светотехники на Москвичи семейства 400 и Победы. В их кузова иногда ставили и большие задние стекла от более современных моделей. Возросшая интенсивность движения требовали более заметной светотехники и улучшения обзорности.

В салоны иногда устанавливали современные сиденья. Очень популярна была установка в ГАЗ-21 панели приборов от «двадцатьчетверки», а в Москвичи-400 –приборов от Москвичей-408 и 412.

Все это, к ужасу современных любителей ретро, разумеется «убивало» аутентичность. Конечно, здорово, когда автомобиль сохранился в первозданном или близком к первозданному виде. Но для этого, помимо владения комфортным гаражом, надо было пользоваться автомобилем как можно реже. Не все могли себе это позволить.

Переделки продлевали жизнь семейным машинам.

А сегодня они – памятники трудолюбию и изобретательности советских автолюбителей и артефакты навсегда ушедшего времени.

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