Самые ожидаемые отечественные новинки авторынка: оценят все!

На выставке Comvex‑2026 представлены новые модификации полноприводных Соболь и Газель NN

Рекордный по продажам грузовых машин 2024 год остался далеко позади. В памяти свеж 2025‑й с его обвалом спроса (впрочем, всеми ожидаемым). В этом году падение продолжается. Спрос на легкие коммерческие машины (LCV), средне- и крупнотоннажные грузовики за первые четыре месяца просел на 17–24%.

Однако на рынке наметилась стабилизация, а в отдельных сегментах – даже небольшой рост. В сегменте грузоперевозок пошли в рост тарифы, что повысило энтузиазм транспортных компаний. Поэтому на новинки в выставочных залах Comvex‑2026 мы смотрели с умеренным оптимизмом.

Соболь NN 4WD

ГАЗ показал Соболь NN 4WD с внедорожным пакетом. Выведенные вверх сапуны и шноркель позволяют преодолевать брод глубиной до 85 см.

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Под силовым передним бампером виднеется лебедка, ниже – мощная стальная защита днища, включая топливный бак. Стационарные подножки не только облегчают вход-выход, но и защищают кузов от повреждений. Установлен фаркоп: полноприводник может буксировать прицеп с тормозами массой до 1500 кг. По лестнице можно забраться на экспедиционный багажник, рассчитанный на 250 кг. Завершают образ внедорожные шины.

Набор внедорожных аксессуаров стоит ожидать в продаже. Небольшой новый штрих в салоне – диван второго ряда с интегрированными подголовниками.

Газель NN – пятитонник и «скорая помощь» класса В

Расширяется линейка полноприводных Газелей NN. Самая тяжелая версия теперь полной массой не 3,5, а 5 т. У нее задний мост с двухскатной ошиновкой от тяжелой моноприводной Газели, усиленные платформа и задняя подвеска. Новинка закроет нишу до более крупного и тяжелого вездехода Садко Next.

Вариант более компактный – «скорая помощь» класса В на базе короткой полноприводной Газели NN. У нее задний мост односкатный, что важно для проходимости: машина не тратит силы на пробивание колеи для второй пары колес. Кроме того, удобнее медицинский отсек за счет уменьшенных колесных арок. Размещение и набор оборудования проработаны с врачами.

«Скорая помощь» класса В на базе короткой полноприводной Газели NN

О других новинках выставки Comvex‑2026 мы еще расскажем — заходите почаще!