Вся мелочевка в авто будет собрана в одном месте — изящное решение для хранения
Для удобства хранения проводов и прочих мелочей в доступном месте в салоне Ларгуса установил над сиденьями первого ряда прозрачную полочку от бытовой техники.
Крепление сделал из двух уголков и пары болтов с гайками. Уголки прикрепил к потолку винтами крепления «родной» потолочной полки. Теперь всё на виду и доступно.
И. Павликов, г. Архангельск
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- Список типичных неисправностей Ларгуса из парка «За рулем» вы найдете тут.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube