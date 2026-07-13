Вся мелочевка в авто будет собрана в одном месте — изящное решение для хранения

Читатель «За рулем» установил удобный самодельный органайзер в салон Lada Largus

Для удобства хранения проводов и прочих мелочей в доступном месте в салоне Ларгуса установил над сиденьями первого ряда прозрачную полочку от бытовой техники.

Крепление сделал из двух уголков и пары болтов с гайками. Уголки прикрепил к потолку винтами крепления «родной» потолочной полки. Теперь всё на виду и доступно.

Самодельный органайзер для мелочей в Lada Largus

И. Павликов, г. Архангельск

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Список типичных неисправностей Ларгуса из парка «За рулем» вы найдете тут.