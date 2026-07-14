Водители 60...70+: можно ли доверить им руль?

Как водители меняются с возрастом и надо ли для них ужесточать правила

Пожилым водителям активно перекрывают кислород. Сокращается время действия водительских удостоверений, ужесточаются правила прохождения медосмотра и так далее. Перспектива: общественный транспорт, группы долголетия и пешие прогулки.

Правда, всё вышесказанное происходит не в России, а в некоторых зарубежных странах. У нас же никаких карательных мероприятий в отношении водителей категорий 60+, 70+ и так далее сегодня нет.

Нужно ли их вводить? Авторам на двоих набежало 135 лет, на одометрах – семизначный пробег, поэтому имеем моральное право порассуждать на этот счет.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Что действительно усложнилось с возрастом?

Любые работы по ремонту и обслуживанию, включая замену колес, стали вызывать затруднения – тут не согнуться, там не дотянуться… Даже вытащить что-то из глубины багажника порой непросто.

Глаза неохотно переключаются с обзора дорожной ситуации на экран навигатора, особенно при пользовании смартфоном.

Тяжеловато стало дотягиваться из салона до кнопок и всяческих купюроприемников перед шлагбаумами на пунктах оплаты проезда или в подземных паркингах.

Любые менюшки и подменюшки медиасистемы вызывают неприятие – хочется не елозить пальцем по экрану, а нажимать на нормальные кнопки. Необходимость периодического обновления каких-либо программ тем более злит.

Какие привычки былых лет с годами исчезли?

Не хочется разгоняться на магистралях под 150 и выше, даже если мотор позволяет.

Пришло понимание того, что движение в левом ряду – это только для кратковременного опережения. Постоянно там серьезному водителю делать нечего.

Не тянет на офф-роуд, даже на полноприводном кроссовере. Он помогает разве что не застрять во дворе в снежную зиму.

Перестаешь потреблять кофе: давление, знаете ли…

Пропадает интерес к новым автомобилям. Они кажутся одноликими, а менять проверенную годами машину не находится повода.

Что с возрастом стало сильнее раздражать?

Светофорные гонки представляются детским садом. То же относится к дорожным играм в «шашечки».

Бесит орущая «музыка» из открытых окон.

Раздражает несоблюдение другими водителями элементарных ПДД – типа невключенной «моргалки» перед поворотом.

Не нравится повальное нашествие всяческих электронных примочек – даже стаканчик кофе на АЗС часто требует целого ряда нажатий каких-то кнопок. Глядишь, скоро в туалеты на заправках начнут пускать по банковским картам и пин-коду.

Подавляют одним своим видом безумные дорожные развязки, где без навигатора точно заблудишься.

Абсолютно всё, что связано с автомобилем, стало или становится платным. Это нормально?

Что теперь кажется неприемлемым?

Расстраивает атмосфера недружелюбия и подозрительности на дорогах, которой раньше не было.

Вид голосующей девушки у машины с поднятым капотом сразу навевает мысли о какой-то провокации.

Никаких попутчиков, даже самых безобидных на вид, также лучше не брать.

Там, куда еще совсем недавно запросто подъезжали и останавливались, сегодня сплошные запреты и камеры. В городе нельзя подъехать к поликлинике или аптеке, за городом – свернуть в лес или приблизиться к реке.

Заехать по ошибке на чужую полосу тут способны и молодые. А вот дотягиваться до нужного окошечка или до клавиатуры стало тяжеловато.

Кому же мы мешаем на дороге?

Не нужно приравнивать всех пожилых водителей к избитому облику дачника, который в левом ряду везет на дребезжащем Москвиче огромный диван и мешает абсолютно всем. Нас такие автовладельцы тоже раздражают.

Напротив, нормальный пожилой водитель не будет беспорядочно метаться по дороге из ряда в ряд, сигналя вам по поводу и без. Он наигрался во всё это в ранней молодости.

Порой кого-то может раздражать скрупулезное соблюдение пожилым водителем ПДД. Типичный пример – бесконечные населенные пункты на трассе М‑10 со знаками типа «60». Здесь законопослушный пенсионер сбрасывает скорость хотя бы до 75 км/ч, но сзади его с ревом пытается раздавить дальнобойщик, не желающий ехать медленнее «сотни». И чем виноват пожилой водитель?

ВОЗРАСТ И АВТОСПОРТ Эдгард Львович Линдгрен, советский и российский автогонщик, мастер спорта международного класса, участвовал в официальных соревнованиях до 79‑летнего возраста.

советский и российский автогонщик, мастер спорта международного класса, участвовал в официальных соревнованиях до 79‑летнего возраста. Олег Ильич Трегубов, мастер спорта по авто- и мотоспорту, участвовал в гонках как минимум до 87 лет.

Корячиться под машиной с годами стало проблематично, да и неохота – порой хочется позвать кого-то в помощники.

ПОЖИЛОЙ – ЭТО СКОЛЬКО?

Словарь Даля сообщает, что пожилой человек – это «подстарок, близкий к 50‑ти». А согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пожилым считается возраст от 60 до 74 лет. Приказ Роспотребнадзора от 07.07.2020 № 379 уточняет:

60–74 лет: пожилой возраст (ранняя старость)

75–89 лет: старческий возраст (старость)

90 и более лет: возраст долгожителей (поздняя старость)

Отметим, что пожилой возраст – это медико-социальная категория, а пенсионный – правовая. Право на пенсию в России наступает в зависимости от года рождения, стажа и иных условий, поэтому эти понятия не совпадают.

В 90 лет один из самых известных зарулевцев, Марк Григорьевич Тилевич, уверенно водил автомобиль.

Ухудшается ли с возрастом здоровье?

Во всяком случае, точно не улучшается. Но согласитесь, что наглотаться таблеток и плюхнуться с температурой за руль можно и в 20 лет.

Статистика

Налицо разброс данных, публикуемых представителями МВД, страховых компаний и зарубежными специалистами. Какой-то драматически заметной тенденции касательно повышенной опасности, исходящей от пожилых водителей, не наблюдается.

Можно ли нам доверять руль?

Глупо одновременно повышать пенсионный возраст и задумываться о том, чтобы ограничивать возрастных водителей в правах. Нормальному движению мешают не полтора пенсионера, а неумехи и дорожные хамы, пьяницы и мажоры, причем любого возраста. Плюс непродуманная организация движения и неухоженные дороги. Или заниматься этими проблемами слишком муторно и проще ущемлять пенсионеров?

Автомобиль сам подскажет водителю, когда пора отказаться от руля.