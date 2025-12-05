Грозит дискриминацией миллионов россиян: об ограничении на вождение для пожилых

В ГД выступили против введения ограничений на вождение для пожилых граждан

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев выразил мнение, что введение ограничений на вождение для людей определенного возраста является избыточным и ведет к дискриминации миллионов граждан.

Это заявление сделано на фоне обсуждения в июле изменений в Правилах допуска к управлению автомобильными средствами для лиц старше 60 лет, так как за последние годы безопасность на дорогах для этой группы водителей снизилась.

Общественный деятель Алексей Ярошенко предложил, чтобы выдача водительских удостоверений была запрещена гражданам старше 65 лет, а возраст для получения прав был повышен до 21 года. Однако Федяев не согласился с данной инициативой, подчеркивая, что продолжительность жизни увеличивается, и в результате все больше людей может оказаться без водительских прав.

Он также отметил, что дополнительные регуляции не требуются, так как с 1 марта 2027 года вступят в силу поправки, которые помогут выявлять водителей с противопоказаниями к вождению.

