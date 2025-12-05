#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Грозит дискриминацией миллионов россиян: об ограничении на вождение для пожилых

В ГД выступили против введения ограничений на вождение для пожилых граждан

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев выразил мнение, что введение ограничений на вождение для людей определенного возраста является избыточным и ведет к дискриминации миллионов граждан.

Рекомендуем
Полный привод, японская сборка и 3 цилиндра — новая Тойота за 2 млн рублей

Это заявление сделано на фоне обсуждения в июле изменений в Правилах допуска к управлению автомобильными средствами для лиц старше 60 лет, так как за последние годы безопасность на дорогах для этой группы водителей снизилась.

Общественный деятель Алексей Ярошенко предложил, чтобы выдача водительских удостоверений была запрещена гражданам старше 65 лет, а возраст для получения прав был повышен до 21 года. Однако Федяев не согласился с данной инициативой, подчеркивая, что продолжительность жизни увеличивается, и в результате все больше людей может оказаться без водительских прав.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Он также отметил, что дополнительные регуляции не требуются, так как с 1 марта 2027 года вступят в силу поправки, которые помогут выявлять водителей с противопоказаниями к вождению.

Ранее «За рулем» перечислил топ-10 самых дешевых автомобилей в России в декабре.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1178
05.12.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0