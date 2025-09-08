Автомобиль GM сам подскажет водителю в возрасте, когда пора отказаться от руля

GM разрабатывает систему, которая предложит пожилым водителям отказаться от руля

В жизни есть множество непростых разговоров с близкими, которых хотелось бы избежать.

И один из самых сложных – это обсуждение с пожилыми родителями вопроса о том, стоит ли им еще садиться за руль.

Новый патент компании General Motors может сделать этот диалог немного проще или, по крайней мере, предоставить для него веские основания.

Многие современные автомобили уже оснащены системами оценки внимания водителя. Они анализируют поведение за рулем: продолжительность поездки, время суток, удержание полосы, резкие изменения скорости и мелкие корректировки руля. Если система зафиксировала сонливость или потерю концентрации, она предупреждает водителя.

Разработка GM идет еще дальше. Патент под названием «Система и метод определения рейтинга водителя для выхода на пенсию» будет отслеживать:

время реакции водителя

признаки усталости (например, прищуривание)

реакцию на внешние стимулы (сигналы других автомобилей)

соблюдение ПДД: скорость, использование поворотников и многое другое.

На основе всей этой информации система будет оценивать, улучшаются или ухудшаются навыки вождения с течением времени.

Если система обнаружит проблему, она может уведомить об этом самого водителя, члена семьи или опекуна. GM пока не сообщает, планируется ли внедрение этой системы в серийные автомобили, но внедрение системы происходит в то время, когда за рулем становится все больше водителей старшего возраста.

Так, согласно статистике США, в 2022 году в этой стране было почти 52 млн водителей в возрасте 65 лет и старше– на 77% больше, чем два десятилетия назад. Аналитики говорят, что мир впервые в истории столкнулся с ситуацией, когда многие люди переживают возраст, в котором еще могут безопасно водить машину.