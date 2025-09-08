#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...
Honda CR-V
15 сентября
Знаменитый кроссовер Honda CR-V получил юбилейную версию: в чем ее особенности?
Honda CR-V Global в версии 30th Anniversary...

Автомобиль GM сам подскажет водителю в возрасте, когда пора отказаться от руля

GM разрабатывает систему, которая предложит пожилым водителям отказаться от руля

В жизни есть множество непростых разговоров с близкими, которых хотелось бы избежать.

Рекомендуем
Эта недорогая иномарка (от 350 тысяч) не особо востребована — и зря!

И один из самых сложных – это обсуждение с пожилыми родителями вопроса о том, стоит ли им еще садиться за руль.

Новый патент компании General Motors может сделать этот диалог немного проще или, по крайней мере, предоставить для него веские основания.

Многие современные автомобили уже оснащены системами оценки внимания водителя. Они анализируют поведение за рулем: продолжительность поездки, время суток, удержание полосы, резкие изменения скорости и мелкие корректировки руля. Если система зафиксировала сонливость или потерю концентрации, она предупреждает водителя.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Разработка GM идет еще дальше. Патент под названием «Система и метод определения рейтинга водителя для выхода на пенсию» будет отслеживать:

  • время реакции водителя
  • признаки усталости (например, прищуривание)
  • реакцию на внешние стимулы (сигналы других автомобилей)
  • соблюдение ПДД: скорость, использование поворотников и многое другое.

На основе всей этой информации система будет оценивать, улучшаются или ухудшаются навыки вождения с течением времени.

Если система обнаружит проблему, она может уведомить об этом самого водителя, члена семьи или опекуна. GM пока не сообщает, планируется ли внедрение этой системы в серийные автомобили, но внедрение системы происходит в то время, когда за рулем становится все больше водителей старшего возраста.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Так, согласно статистике США, в 2022 году в этой стране было почти 52 млн водителей в возрасте 65 лет и старше– на 77% больше, чем два десятилетия назад. Аналитики говорят, что мир впервые в истории столкнулся с ситуацией, когда многие люди переживают возраст, в котором еще могут безопасно водить машину.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:OnStar/GM
Количество просмотров 4591
08.09.2025 
Фото:OnStar/GM
Поделиться:
Оцените материал:
0