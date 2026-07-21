«Тяжелый люкс» от 27,7 млн рублей: самый дорогой китайский автомобиль в России

Hongqi Guoya – конкурент Ауруса и Майбаха: подробности, фото

Цены

Никогда я еще не ошибался в прогнозе цены так сильно. Предполагал, что «китайский Maybach» Hongqi Guoya будет стоить порядка 16–18 млн рублей. А оказалось – 27,7–31,7 млн рублей. За такие деньги можно купить настоящий Mercedes-Maybach S‑класса – пускай и «серый», но абсолютно новый.

Hongqi Guoya. Цена в России – от 27 700 000 ₽. В стандартной палитре есть двухцветные схемы окраски.

В Гойе 5353 мм длины, колесная база – 3260 мм.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Агрегаты

Guoya предлагается с двумя бензиновыми битурбомоторами. Оба дополнены «мягкой» гибридной надстройкой, которая позволяет сэкономить пару капель топлива, но не ездить на электричестве. В начальной версии стоит двигатель V6 3.0 на 380 сил, старшей положена «восьмерка» 4.0 отдачей 476 сил.

Оба мотора собственной разработки концерна FAW работают с 8‑ступенчатым автоматом ZF и полным приводом. В экономичном режиме привод становится строго задним. Максимальная скорость ограничена на канонических 250 км/ч. Снаряженная масса – почти 3 тонны.

Дизайн

Количество хрома на фасаде зашкаливает. Фирменный для марки красный «гребень», символизирующий знамя, тут отошел на второй план. Главный – выдвижной маскот «Дух элегантности». Ничего не напоминает? Неудивительно: шеф-дизайнер марки Hongqi Джайлс Тейлор прежде работал в Rolls-Royce и, видимо, ничего принципиально нового придумывать не стал.

Правда, своя особенность у Гойи есть: угол наклона статуэтки – 23,5 градуса – такой же, как у земной оси. Вообще, скрытый символизм тут есть чуть ли не в половине внешних и интерьерных дизайнерских элементов.

Выдвижной маскот «Дух элегантности».

Качество материалов – на высшем уровне. Среди пяти цветовых решений присутствуют смелые для «тяжелого люкса» цвета. Отсылками к классике выступают аналоговые часы, полукольцо под ступицей руля (нажатием на него включается клаксон), обилие металлической фурнитуры.

Есть моменты, в которых статус «недотянули». На цифровую приборку так и просится графика с аналоговыми шкалами. Деревянные панели выглядят, будто их взяли из Camry.

Технологии

Фары выполнены по новейшей проекционной технологии: наряду с гибкой подстройкой светового пучка (как на матричной оптике) они могут формировать на дороге разную графику.

Пневмоподвеска регулирует клиренс в диапазоне 114–170 мм. Для улучшения маневренности и управляемости задние колеса поворачиваются на угол до 9 градусов.

Отчет и видео с тест-драйва большого кроссовера Hongqi HS7 – по этой ссылке.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах: