Китайский конкурент Aurus и Mercedes-Maybach впервые поставили на учет в России

Hongqi Guoya впервые встал на учет РФ — это самая дорогая модель из КНР в стране

В России впервые поставили на учет премиальный седан Hongqi Guoya.

Об этом источник пишет со ссылкой на данные компании «Автостат Инфо» – уточняется, что машина прошла регистрацию в июне. На данный момент это самый дорогой китайский автомобиль в России – цена на Hongqi Guoya составляет 27,7 или 31,7 млн рублей в зависимости в зависимости от комплектации. На нашем рынке модель официально представили 28 мая. Конкурентами Guoya считаются Aurus Senat и Mercedes-Maybach S-Class.

При том, что Guoya заметно дешевле указанных, это действительно тяжелый люкс, который сочетает отсылающийся к классике дизайн экстерьера и интерьера с высокими технологиями: адаптивные фары с распознаванием пешеходов, шины Continental с самогерметизацией проколов, «узнавание» водителя по Face ID, кресла с подогревом, вентиляцией, массажем и многое другое.

Под капотом – V6 с двойным наддувом (380 сил, 570 Нм) или битурбированный V8 на 476 л.с. и 680 Нм. Оба агрегатируются с 8-ступенчатой АКП ZF и полным приводом BorgWarner. Плюсом к этому – электромотор на 218 л.с. для коротких поездок в городе, а также пневмоподвеска и полноуправляемое шасси.

Ранее «За рулем» рассказал, какие еще модели Hongqi появятся в России.