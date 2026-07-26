Этот советский автобус спокойно обгонял легковушки: почему не пошел в серию?

«За рулем» вспомнил необычный проект газотурбинного автобуса ТурбоНАМИ-053

Необычный газотурбинный автобус ТурбоНАМИ‑053 наш журнал описывал еще до полета Гагарина.

При массе в 13 тонн машина на базе обычного автобуса ЗИЛ‑127 с двигателем мощностью 350 л. с. разгонялась аж до 160 км/ч. Применяемое топливо – керосин, также годились дизтопливо и бензин.

Опытный образец намотал в ходе испытаний примерно 5000 км. В целом всё было неплохо, однако потребовалось организовать надежную защиту турбины от дорожной пыли. Еще был отмечен изрядный шум двигателя в высокочастотном спектре.

Но главным недостатком оказался очень высокий расход топлива. В итоге сказка не стала былью.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

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