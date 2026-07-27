Что не так с современными автомобилями: 8 примеров
1. Люк
Люк в крыше – это эффектно. Как и панорамное остекление. Но когда ими пользоваться, если полгода – зима, а два-три месяца молотит кондиционер? К тому же все люки априори негерметичны. А еще – скрипы, заедания, посторонние запахи… Так зачем?
2. Выдвижные ручки
Выдвижные дверные ручки – это зачем? Чтобы даже спасатель не смог открыть дверь машины, попавшей в ДТП? Отключится электричество – и всё, приехали? Китайцы возвели такие ручки в ранг стандарта и первыми же их з апретили – и правильно.
3. Блуждающий клаксон
Водитель должен сигналить только в аварийной ситуации. Но счет в таких случаях идет на доли секунды, а потому рука водителя сама должна мгновенно находить кнопку сигнала. Хорошо бы, чтоб у разных моделей эта кнопка находилась в одном и том же месте – в центре руля. В былые времена так и было.
4. Старт-стоп без кнопки «стоп»
Задумка хорошая – в прошлые времена мы часто сами глушили двигатели в глухих заторах и на железнодорожных переездах. Но мы хорошо понимаем, что происходит со стартером и батареей при каждом пуске, и нам просто жалко их шестеренки. Не говоря уж о «железе» двигателя при регулярных пусках без давления масла. Сделайте эту функцию отключаемой без блужданий по меню!
5. Бесключевой доступ
Система бесключевого доступа сильно облегчает угон автомобиля. Злоумышленник перехватывает сигнал с брелока, отправляет этот сигнал напарнику, стоящему возле машины – и она открывается. Оно вам надо?
6. Некруглый руль
С некоторых пор скошенные по хорде рули стали именовать спортивными. Наверное, для того, чтобы у покупателя повысилась самооценка. Но как при быстром (спортивном!) вращении перехватывать руль? Неудобно!
7. Отсутствие запасного колеса
Как можно ездить по нашим дорогам без запасного колеса? Хотя бы без докатки? Спасет ли вас герметик – или придется на попутке тащить колесо в шиномонтаж? Если ваш путь часто пролегает вне населенных пунктов, не катайтесь без запаски – даже по платным трассам!
8. Электронный ручник
Электромеханический стояночный тормоз применяется чаще «ручного», но у него немало недостатков. Если батарея села, как перекатить автомобиль хотя бы на эвакуатор? А экстренное торможение? Дернуть «ручник» проще и быстрее, чем искать некую кнопку, особенно если она слева от руля.
- О раздражающих электронных ассистентах «За рулем» уже рассказывал.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube