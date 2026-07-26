Обновленная Нива Travel в парке «За рулем» — два замечания
Какого оснащения не хватает Ладе Ниве Travel 2025 года выпуска
Лада Нива Travel, 1.8 (90 л. с.), М5
- Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия
- Год выпуска – 2025
- В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2026 года
- Пробег – 5000 км
Первым делом пришлось обживаться.
Я храню в машине противосолнечные очки круглый год. Если Chevrolet Нива имела удобный очечник на потолочной консоли, то в Тревеле его секвестировали. Пришлось купить нехитрый девайс на маркетплейсе и закрепить очки на козырьке. Так как потолок высокий, перед глазами не маячит.
Смартфон я обычно держу в нишах консоли или подстаканниках. У Тревела они разве что обозначены, и, в очередной раз выудив телефон из щели между сиденьем и трансмиссионным тоннелем, приобрел переходник под держатель, монтируемый вместо заглушки в передней панели.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?
Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube