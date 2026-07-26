Обновленная Нива Travel в парке «За рулем» — два замечания

Какого оснащения не хватает Ладе Ниве Travel 2025 года выпуска

Лада Нива Travel, 1.8 (90 л. с.), М5

Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия

– АВТОВАЗ, Россия Год выпуска – 2025

– 2025 В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2026 года

– с апреля 2026 года Пробег – 5000 км

Первым делом пришлось обживаться.

Я храню в машине противосолнечные очки круглый год. Если Chevrolet Нива имела удобный очечник на потолочной консоли, то в Тревеле его секвестировали. Пришлось купить нехитрый девайс на маркетплейсе и закрепить очки на козырьке. Так как потолок высокий, перед глазами не маячит.

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Смартфон я обычно держу в нишах консоли или подстаканниках. У Тревела они разве что обозначены, и, в очередной раз выудив телефон из щели между сиденьем и трансмиссионным тоннелем, приобрел переходник под держатель, монтируемый вместо заглушки в передней панели.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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