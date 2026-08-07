В России разработали новый двигатель: какие машины его получат?

НАМИ представил 299-сильный двигатель 414320 объемом 2,2 л

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге НАМИ показал двигатель под индексом 414320.

Из конфигурации – а это рядная «четверка» объемом 2,2 л – нетрудно догадаться, что, по сути, это половина агрегата V8 4.4 от Ауруса. Объем «народный», но форсировали турбомотор до вполне премиальных 299 сил и 420 Н·м. Возможны и другие варианты настройки.

Конструктивно заложены исполнения с распределенным, непосредственным или комбинированным впрыском. Двигатель может работать самостоятельно или в составе гибридных установок. Рубашка охлаждения блока цилиндров – закрытого типа, что обеспечивает большую жесткость блока и улучшенную герметизацию газового стыка.

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Впервые широкой публике прототип этого мотора показали на том же «Иннопроме» девять лет назад. А в 2018 году НАМИ опубликовал его характеристики: тогда декларировали 245 сил и 380 Н·м.

В любом случае дело за заказчиками. Для Лады двигатель избыточен. «Соллерс» локализует дизели, которые подходят для всей его линейки, включая УАЗы. Остаются Волги и Москвичи, из которых разве что кроссовер Волга К50 (измененный Geely Monjaro) способен в теории выйти на объемы продаж, оправдывающие рентабельность производства собственного отечественного турбомотора такой мощности.

О том, как проверить моторное масло и как не допустить обмана при его замене, рассказано тут.

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