Китайский кроссовер с мотором Volvo: за что его ругают и хвалят владельцы

Geely Atlas Pro: типичные неисправности, цены на вторичке

Geely Atlas Pro (2019–2025 годы выпуска) – кроссовер длиной 4544 мм, привод – передний или полный. В полноприводной версии это мягкий гибрид – мотору в определенных режимах помогает стартер-генератор.

Формально – дальнейшее развитие модели Atlas первого поколения, и внешне ее напоминает. В реальности скорее новая машина с полностью переработанным шасси и иным набором силовых агрегатов.

В Китае продавали с 2019 года. В 2021‑м открыли выпуск в Беларуси и начали российские продажи. С 2024 года производят под названием Belgee X70.

Достоинства

Просторный комфортный салон.

Энергоемкая подвеска.

Множество электронных систем.

Интерьер выглядит интересно, материалы хороши. Маловат диапазон регулировки руля по вылету.

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Недостатки

Скромный клиренс 175 мм.

Нет атмосферного мотора и механической коробки передач.

Склонность к коррозии.

Geely Atlas Pro

Моторы

Двигатель единственный, в двух версиях мощности – 150 и 177 л. с. За индексом JLH‑3G15TD скрывается слегка модернизированный трехцилиндровый мотор Volvo B3154T.

Полностью алюминиевый, без гильз, с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Привод ГРМ ременный, есть гидрокомпенсаторы. Приемлет АИ‑95. Ресурс оценивают в 250 тысяч км. В ремонте сложный и дорогой.

Серьезных поломок на малых пробегах не зафиксировано, если не считать отказов стартер-генератора на гибридах. Из прочих болячек отмечены только течи различных уплотнений и, само собой, нагар на впускных клапанах. К 100 тысячам км из-за этого растет расход масла.

За состоянием ремня ГРМ надо следить – мотор «втыковой».

Коробки передач

Большинство машин на вторичке (76%) – полноприводные. В этом случае с мотором сотрудничает семиступенчатый робот Geely 7DCT330 с двумя сцеплениями в масляной ванне. Конструктивно во многом схож с аналогом немецкой фирмы Getrag.

Нормальный агрегат, ожидаемый ресурс под 300 тысяч км. При спокойных режимах езды как минимум до 100 тысяч км ничем не докучает и замены узла сцепления не требует. Есть машины, где сцепления выдерживали свыше 150 тысяч км. При таких пробегах уже могут сдаться задние ­подшипники валов.

На некоторых экземплярах отмечен быстрый износ двухмассового маховика – на 40–80 тысячах км. Иногда по гарантии меняли электронный блок управления.

Переднеприводные Атласы оснащены японским гидроавтоматом Aisin TF‑72SC, тоже с достойным ресурсом. Основные проблемы возникают из-за перегревов – теплообменник работает без запаса. В идеале после 100 тысяч км надо установить внешний радиатор, процедура отработана. В районе 200 тысяч назревает переборка для замены изношенных фрикционов, втулок и прокладок.

Эксплуатационные болячки

К подвеске, рулевой и тормозной системам существенных нареканий нет – все элементы служат достаточно долго.

Основные хлопоты обеспечивает электроника: в частности, по гарантии часто меняли камеры кругового обзора и датчики парктроника. На многих машинах сбоит система контроля давления в шинах. Эпизодически глючат и требуют перепрошивок самые разнообразные блоки.

Медиасистему поругивают за ограниченную функциональность, климат-контроль и датчик дождя – за невнятный алгоритм работы. Боковые зеркала иногда отказываются складываться или раскладываться.

Отдельных слов заслуживает датчик, контролирующий «умную» зарядку аккумулятора. В случаях его некорректной работы, вызывающей постоянный недозаряд, батарея умирает.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: 1.5 робот 4×4

Оптимальный выбор: 1.5 АКП 4×2

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