Лада Нива Legend 2026: подробно рассказываем обо всех изменениях

Впервые на трехдверной Ниве появилась подушка безопасности для водителя. И новый мотор 1.8!

Ниве скоро 50 лет, и в ней – более 350 новых компонентов. Около 70 из них пришли с новым мотором 1.8.

Главное – двигатель, уже знакомый нам по Ниве Travel. Прибавка скромная: плюс 7 л. с. и 24 Н·м крутящего момента. Но мы знаем по Ниве Travel, что на деле разница будет гораздо заметнее. Расход топлива по заводским данным в смешанном цикле снизился с 9,9 до 9 л/100 км.

Для нового мотора переработаны элементы систем питания, выпуска и охлаждения. Вентиляторы, как и на Тревеле, перенесли за радиатор – эффективная площадь охлаждения выросла в четыре раза.

Оптимизированы длина и сечение впускного тракта, сглажены углы, снижено сопротивление потока воздуха. Выпускная система тоже «задышала» – сечение трубы увеличили с 42 до 48 мм, снизив противодавление. А новые глушители, разработанные с учетом современных требований по шуму, делают звук более цивилизованным.

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Лада Нива Legend 1.8

Выносливость и комфорт

Полуоси заднего моста теперь имеют 24 шлица вместо 22. Усилены полуосевые шестерни дифференциала, сателлиты, шестерня 5‑й передачи вторичного вала. Всё это – чтобы мотор 1.8 мог полностью реализовать свой потенциал без риска для трансмиссии.

Нижний рычаг в сборе, стойки стабилизатора, ступичный узел и тормоза унифицированы с Нивой Travel. Штанга стабилизатора – оригинальная.

Раздаточная коробка получила третью опору, а пол кузова вокруг усилен – вибраций должно стать меньше.

В передней подвеске новые пружины холодной навивки с измененными характеристиками: имеют дополнительный виток навивки. Стабилизатор поперечной устойчивости, как и у Тревела, расположили спереди, перед подвеской.

Третью опору расположили с тыльной стороны раздаточной коробки. Из продольных и поперечных усилителей вокруг раздатки практически сформирован интегрированный подрамник. Промежуточный вал – без изменений.

Конструкция рычагов унифицирована с Тревелом, но на Легенде удалось обойтись без увеличения диаметра разворота. Количество оборотов руля и углы поворота колес не изменились.

Подушка и оцинковка!

Подушка безопасности водителя встроена в руль (он как у Гранты). Это потребовало модернизации силовой структуры кузова: добавили более десятка усилителей, усилили поперечину панели приборов.

Для замены унифицированного с другими моделями салонного фильтра нужно открутить саморезы и снять решетку в новом корпусе воздухозаборника.

Из-за дефицита пространства бачок омывающей жидкости – сложносочиненной формы. Перенос вентиляторов за радиатор не только увеличил эффективную площадь охлаждения, но и защищает их от забивания снегом, обмерзания и повреждений.

Передние тормоза – с вентилиру­емыми дисками (282 мм) и новыми механизмами, унифицированными с Нивой Travel (как и нерегулируемые ступичные подшипники).

С двухсторонней горячей оцинковкой – панель облицовки радиатора, капот, крыша, дверь багажника и наружная панель задка. И АВТОВАЗ обещает продолжение!

Стало удобнее

Рычаг коробки передач смонтирован через кулису, а не входит непосредственно в коробку передач – тянуться при включении пятой больше не надо. Переключение раздаточной коробки и блокировки «центра» стало однорычажным.

Рулевая колонка от Тревела с регулировкой угла наклона и правосторонним расположением замка зажигания смещена вправо относительно сиденья чуть меньше прежней.

«Однорычажная» облицовка тоннеля получила подстаканник с перегородкой и более удобную полочку для смартфона.

Ключ стал единым, появился центральный замок – жаль, неполноценный: дверь багажника по-прежнему отпирается только ручкой из салона.

Для акустического комфорта применили цельноформованную обивку капота.

Система отопления получила более надежный и тихий бесщеточный мотор вентилятора. И наконец-то появился салонный фильтр!

Теплошумоизоляция капота теперь не лоскутная, с «оттиском» оставшегося в подкапотном пространстве запасного колеса.

Накладка воздухозаборника на капоте – единственное, помимо дизайна колес, внешнее отличие обновленной Нивы.

Ремоторизация

Модернизированные 16‑клапанные двигатели 1.6 и 1.8 первыми получит Лада Азимут, а следом – Искра и Веста. Разные у них только блоки цилиндров, поршни и коленчатые валы – остальное унифицировано.

Мотор 1.6 окреп со 106 до 120 л. с. и со 148 до 154 Н·м крутящего момента, а двигатель 1,8 со 122 до 135 л. с. и со 170 до 175 Н·м. При этом распределение прибавки разное: у 1.6 основной рост крутящего момента приходится на высокие обороты, а у 1.8 – в диапазоне 1000–2500 об/мин. Расход топлива должен снизиться примерно на 6% у мотора 1.6 и на 3% у мотора 1.8.

В головке блока цилиндров оптимизированы впускные и выпускные каналы, водяная рубашка, форма камеры сгорания, а степень сжатия повышена с 10,45:1 до 10,6:1. Переход на свечи зажигания с резьбой М12 вместо М14 освободил место под иную топливную рампу.

Изменены фазы распределительных валов, а высота подъема впускного клапана уменьшена с 8,71 до 8,43 мм. Новая конструкция форсунок охлаждения поршня позволяет распылять масло не на стенки цилиндра. Масляный насос стал производительнее на 20–25%, а впускной трубопровод получил новый модуль с оптимизированной проточной частью каналов.

Мотор 1.6 получил систему изменения фаз газораспределения на впуске – ранее она применялась только на двигателях 1.8. Оба сохранили «безвтыковую» компоновку – в поршнях есть проточки, исключающие контакт с клапанами при обрыве ремня привода ГРМ.

Первыми новые двигатели получит Лада Азимут – серийное производство начнется в сентябре 2026 года. К октябрю-ноябрю они появятся на Весте и Искре. Прежние моторы останутся на конвейере – как минимум 106‑сильный 16‑клапанник без фазовращателя для Гранты и Ларгуса.

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