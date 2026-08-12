От маршрутки до броневика: отечественный фургон получил АКП и новые версии

«За рулем» рассказал о новых модификациях Соллерс SF5

Соллерс SF5 – это серьезно модернизированный фургон по имени Атлант, главным отличием которого, помимо обновленной внешности и кабины, стала автоматическая коробка передач Aisin.

На цельнометаллическом фургоне с этой коробкой мы уже ездили, теперь познакомились с другими модификациями.

Пассажирская версия

Пассажирский SF5 в максимальной конфигурации – с длинным задним свесом и высокой крышей – рассчитан на 15 человек. Проход в салоне нормальный, высоты тоже хватает – низковат только дверной проем. Такой автобус, пригодный на роль маршрутки, стоит 4,7 млн рублей, что на 150 тысяч дороже, чем SF5 с механикой. При этом расход топлива возрастает всего на литр.

Соллерс SF5 – пассажирский автобус. Маршрутка Соллерс SF5 способна перевезти 15 пассажиров.

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Скорая помощь

Скорой помощи автомат нужен не меньше, чем маршрутке: усталость водителя – важный фактор для безопасности.

Теперь такой вариант есть – «скорая» производится предприятием СТ «Нижегородец».

Инкассаторская версия

Инкассаторский броневик на базе SF5 с коробкой-автоматом изготовлен известной в этой отрасли компанией ИМЯ-Авто из Московской области. Цена – 7 млн рублей. Любопытно, что последние пять лет спрос на инкассаторские машины стабильно падал из-за уменьшения оборота наличных, но в последний год вновь увеличился.

Все Соллерсы SF5 оснащаются дизелем объемом 2,7 литра мощностью 150 л. с. В этом году ожидается старт производства нового фургона Соллерс SF7, и это будет совершенно иная машина.

О старте производства в России нового минивэна Солллерс с богатым оснащением рассказано тут.