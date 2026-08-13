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Как установить сигнализацию на авто без лишних «врезок»?

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях современных противоугонных систем

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Для чего сигнализацию подключают к CAN-шине?

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Ответ эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»:

Как установить сигнализацию на авто без лишних «врезок»?

– CAN-шина разгружает проводку: по CAN-линии (витой паре) проходит множество сигналов для взаимодействия с узлами автомобиля.

Подключив к шине блок сигнализации, можно принимать эти сигналы, расшифровывать и отправлять свои. Таким образом можно обойти штатный иммобилайзер, обеспечить автозапуск, управление закрыванием окон и люка, а также многие другие функции.

Причем всё это взаимодействие не требует большого вмешательства в штатную проводку, а отсутствие многочисленных «врезок» делает систему надежнее и долговечнее.

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