Как установить сигнализацию на авто без лишних «врезок»?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Для чего сигнализацию подключают к CAN-шине?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, «За рулем»:
– CAN-шина разгружает проводку: по CAN-линии (витой паре) проходит множество сигналов для взаимодействия с узлами автомобиля.
Подключив к шине блок сигнализации, можно принимать эти сигналы, расшифровывать и отправлять свои. Таким образом можно обойти штатный иммобилайзер, обеспечить автозапуск, управление закрыванием окон и люка, а также многие другие функции.
Причем всё это взаимодействие не требует большого вмешательства в штатную проводку, а отсутствие многочисленных «врезок» делает систему надежнее и долговечнее.
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