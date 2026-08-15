277 тыс. км с практичным «немцем»  — подсчитали все расходы

Volkswagen Caddy 2013 года из парка «За рулем»: что сломалось, цены на ремонт и запчасти

Volkswagen Caddy – старожил нашего парка. Подводит «каблучок» крайне редко, хотя при пробеге под 300 тысяч имеет на это право. Несколько лет назад пришлось почистить и смазать подклинивающий правый передний тормозной суппорт. Полумера, но проблема вернулась только спустя два года. Купил ремкомплект за 1100 рублей, переборка обошлась еще в 2000 целковых.

Через несколько месяцев начал хворать и задний левый суппорт. Погода не располагала ковыряться самому, а ездить с перегревающимся колесом нельзя. Поэтому сразу перешел ко второму шагу – ремкомплект и визит в сервис.

Парадокс: передние пружины Caddy лишь не намного пережили те же детали на редакционном Гольфе. На обеих машинах 2013 года выпуска они лопнули от ржавчины с интервалом в несколько месяцев. Двукратная разница в пробеге роли не играет: стоит лишь однажды лечь агрессивным реагентам, и процесс коррозии запущен.

Выбрал пружины турецкого бренда CS, отдав 9400 рублей за пару. Заодно поменяли опорные подшипники (Meyle, 5600 рублей за два) и пыльники с отбойниками (Patron, 2300 рублей комплект). Мастерам заплатили еще 7000 рублей, после чего наведались на регулировку сход-развала за 2000 рублей.

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Кроме того, потребовали замены сайлентблоки передних рычагов. Пока поменяли только задние, передние еще живые. Поставили детали фирмы Febi. За пару отдали невеликие 1600 рублей, зато перепрессовка потянула на 7000.

Заклинил один из тросов ручника. Заменили оба. Турецкие обошлись в 2800 рублей за пару, работа – еще 4000 рублей.

Заводской приводной ремень с роликом меняли на пробеге 150 тысяч км. Отходив около 100 тысяч, ролик заклинил – к счастью, неподалеку от дома. Ролик и ремень Gates встали в 3800 рублей, во столько же обошлась работа.

Главной же проблемой последних трех лет стал затрудненный пуск двигателя. Диагностика показывала россыпь ошибок по двигателю: датчики коленвала и распредвала, клапан ЕГР, сбитое положение ремня ГРМ. Принялись менять от дешевого к дорогому.

С замененной антенной случилось то, что типично для деталей с разборки: проработала недолго. Когда выбирал и ставил, она выглядела прилично, но сгнила очень быстро. Переделал на более защищенный вариант, всё обошлось в 4500 рублей.

Замена датчика распредвала (2000 рублей) и отключение клапана ЕГР (8000 рублей) не помогло. А вот после установки нового комплекта ГРМ вместе с помпой (25 тысяч рублей) пуск нормализовался.

Если выбираете недорогое лобовое стекло, будьте готовы менять его по причине затертостей. Caddy вообще со стеклами не везет – очередное обошлось в 7900 рублей вместе с заменой.

Еще одним недешевым дефектом стал зашумевший подвесной подшипник карданного вала. Работа плюс запчасти обошлись в 11 тысяч рублей.

На кузове есть сколы, царапины и отслоения краски. Однако явной и криминальной коррозии не видно.

Наш Caddy не просто очень вместительный – он еще полноприводный и дизельный. Сегодня на рынке просто нет новых машин на замену Фольксвагену с таким набором потребительских качеств. Продолжаем ездить!

Volkswagen Caddy, 2.0D (110 л. с.), М6

Изготовитель – Volkswagen Poznan, Польша

Год выпуска – 2013

В эксплуатации «За рулем» – с июля 2013 года

Пробег на момент отчета – 277 000 км

Расходы на топливо (0–277 000 км)

Дизельное топливо (средний расход 7,6 л/100 км) – 968 676 ₽

Стоимость топлива на 1 км пробега – 3,49 ₽

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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