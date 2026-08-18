Подсела батарея, а подзарядить нечем. Поможет... Солнце! Или нет?

Зарядные устройства на солнечных батареях — экспертиза «За рулем»

Возможность черпать электроэнергию из окружающей среды привлекала человека давно. Век назад за исследование фотоэффекта Альберт Эйнштейн даже получил Нобелевскую премию.

Сегодня солнечные панели продаются повсеместно, однако привычным инструментом для автомобилистов они не стали. А почему, собственно? И автомобильную батарею можно было бы подзаряжать, и смартфоны – особенно вдали от цивилизации. Для автопутешественников и рыболовов – мечта. Так в чем проблема?

Для сравнительных испытаний мы приобрели шесть недорогих солнечных зарядных устройств – пять 12‑вольтовых и одно 5‑вольтовое для смартфонов и прочих гаджетов. Диапазон цен – от 600 до 5400 рублей.

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СОЛНЦЕ НА ОРБИТЕ Солнце позволяет снимать около 1,4 кВт мощности с квадратного метра панелей международной космической станции (МКС) на околоземной орбите. Их общая площадь – 2500 м . Размах – 109 м. Эффективность фотоэлектрических элементов составляет примерно 30%, но она снижается из-за нагрева и воздействия радиации.

Испытания

Основной интерес представляет зарядный ток, которые устройства могут выдавать в нагрузку при различной интенсивности светового потока. Мы проверили их вольт-амперные характеристики как в яркий солнечный день, так и при облачной погоде.

Такие панели напоминают солнцезащитный экран. Но им нагрев, увы, противопоказан.

Солнце заходит за тучку – ток падает до 1,3 А. На солнце он доходил до 1,5 А. Напряжение разомкнутой цепи доходит до 23 В, но при подсоединении к батарее мгновенно снижается до привычных 12,2–12,6 В.

Кроме того, сравнили возможности устройств, размещенных на улице и за ветровым стеклом автомобиля. Померили токи короткого замыкания: этот параметр хорошо характеризует предельные возможности изделий.

Если две панели соединить параллельно, то выходной ток возрастает. В лаборатории получилось 28,6 мА.

Подзаряжаем смартфон от Solar power bank HI-S026. Честно говоря, зарядка идет от аккумулятора пауэрбанка, ранее подзарядившегося от солнечных панелей или иным образом. Лабораторное испытание при нагрузке на мотоциклетную батарею.

Для сравнения способностей панелей вне зависимости от солнца определили ряд показателей в фотолаборатории при освещении одним и тем же профессиональным светильником.

Подсоединять солнечную панель лучше всего, обеспечив отвод от предохранителя цепи, постоянно запитанной на стоянке. А минус можно взять со стального каркаса панели приборов. Контроллер устройства Solar panel module STKW250550S – наивная попытка заявить о его расширенных возможностях.

Солнечные панели — участницы экспертизы «За рулем»

Результаты наших исследований относятся только к купленным образцам.

Nikass SP-30W Примерная цена 2000 ₽

В условиях фотолаборатории замеренный ток оказался смешным: примерно 8 мА. Знакомство с ярким солнцем подняло его до 1,3 А, хотя от сравнительно большой панели хотелось бы лучшего результата. Располагать за ветровым стеклом неудобно.

Общая оценка: не понравилось. OZFF 12 В 60 Вт Автомобильное зарядное устройство для солнечных панелей

Примерная цена 600 ₽

Зачем нужен штекер в бортовое гнездо 12 В, если далеко не во всех автомобилях оно постоянно подключено к батарее, а потому и толку от него не будет? «Крокодилы», цепляемые непосредственно к полюсным выводам АКБ – другое дело: при таком подключении заряд будет обеспечен. Но инструкция лукавит: мол, будет работать при любом дневном свете… Практически зарядный ток оказывается крошечным: в лаборатории мы намерили всего 0,8 мА. При ярком солнечном свете игрушка стала просыпаться и выдала аж 0,3 А.

Общая оценка: не понравилось.

Portable solar panel 40W WGWX-10W-4 Примерная цена 5400 ₽

В названии разобраться сложно: мощность, вроде бы, 40 Вт, но в маркировке есть и «10W». В лаборатории получили 18 мА, а вот на солнышке устройство как-то сразу понравилось – и удобно разместилось за ветровым стеклом, чем-то напоминая солнцезащитный экран, и серьезные цифры выдало – 1,5А. Недостаток – тот же, что и у всех: на солнце раскаляется так, что невозможно дотронуться. И цена кусается.

Общая оценка: понравилось. Solar panel module STKW250550S Примерная цена 4000 ₽

Создатели, на наш взгляд, перемудрили, введя на задней стенке устройства некий контроллер (Solar charge controller), позволяющий выбирать оптимальный режим зарядки для разного типа батарей. Реальные показатели – как у большинства: порядка 5 мА в помещении и до 1,9 А на солнце. Но при таких размерах хотелось большего эффекта.

Общая оценка: не понравилось.

Solar panel module STKW2512 Примерная цена 4100 ₽

Устройство с двумя большими панелями выдало рекордный для помещения ток – 28,5 мА. Для этого обе панели подключили параллельно. На улице получили неплохие 2,0 А, но нормально разместить огромные панели внутри салона так и не удалось.

Общая оценка: не понравилось. Solar power bank HI-S026 Примерная цена 2600 ₽

Симпатичный пауэрбанк с четырьмя солнечными батареями, раскладываемыми в подобие гармошки. Такой девайс для зарядки АКБ не годится: выходное напряжение 5 В. Подходит только для мобильных устройств, да в качестве фонарика. Забавное указание по эксплуатации: зарядное устройство вначале надо… подзарядить! Путей – два: от внешнего источника с разъемом USB-C либо напрямую от солнца. При этом отмечено, что устройство боится перегрева – его даже в салоне машины оставлять нежелательно. А уж на солнце и подавно – не выше 45 °С! Аккумулятор – литий-полимерный: он всего боится.

Можно использовать в пешем походе.

Характеристики солнечных зарядных устройств

* Измерения проводили в салоне автомобиля за ветровым стеклом. На открытом воздухе показания примерно на 40% выше.





Общее впечатление и выводы

Наш вывод: подобные устройства бюджетной категории – скорее забавные игрушки для радиолюбителей, чем полезные помощники автомобилиста . Даже изделия с относительно большой площадью фотоэлементов, заключенных в металлическую рамку, не выдают сколь-нибудь серьезной энергииы

Основные негативные моменты следующие:

Зависимость эффективности солнечной панели от ее точной ориентации на солнце.

Слишком длительная зарядка. Для зарядки смартфона с аккумулятором, к примеру, на 5000 мА·ч может потребоваться полный световой день. Такое возможно разве что при стационарном отдыхе, а не в походе.

Боязнь перегрева. Парадокс: устройствам нужно солнце, но высоких температур они не любят, требуя охлаждения.

Малая мощность и значительные габариты. От миниатюрных солнечных панелек толку ноль, а габаритные изделия трудно разместить в салоне.

В пауэрбанках с солнечными панелями основным действующим лицом является аккумулятор, который перед использованием должен быть… заряжен от сети!

Из проверенных нами 12‑вольтовых устройств более-менее понравилось одно – Portable solar panel 40W WGWX‑10W‑4. В сложенном виде оно занимает минимум места, раскладывается очень легко, а при ярком солнечном свете может подзаряжать батарею не хуже более габаритных изделий. Однако есть опасный нюанс, присущий всем испытанным образцам: на солнце панель раскаляется так, что рука уже не терпит. Поэтому оставлять его в закрытом салоне без присмотра не хотелось бы.

Устройство с выходным напряжением 5 В – по сути, обычный пауэрбанк, снабженный солнечными панелями. Если найти способ время от времени подзаряжать его таким образом – вперед! Инструкция вежливо сообщает, что благодаря четырем солнечным панелям он способен полностью зарядиться всего за три солнечных дня…

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