Как не уснуть за рулем? — проверили 5 устройств «Антисон»

Электронные гаджеты против засыпания водителя за рулем: цены и реальные способности

К чему приводит сон за рулем, пояснять не нужно – хроника дорожных происшествий вам в помощь. Инженеры тоже пытаются бороться с этим опасным явлением. Встречаются штатные системы с камерами, контролирующими водителя либо анализирующими действия органами управления. Примитивный вариант – таймер в борткомпьютере, рекомендующий, например, попить кофейку каждые 2 часа.

Но продаются и дополнительные устройства «Антисон», несколько из которых мы взяли для экспертизы. Все они – не брендовые, поэтому для идентификации образцов пришлось использовать комплекс надписей на упаковках.

Принцип действия

Внешние устройства условно можно разделить на две группы. К первой относятся простейшие изделия, которые подают звуковой сигнал при определенном наклоне головы водителя. Вторая группа претендует на интеллект, анализируя состояние лица водителя.

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Как делают профи

В статье «Приемы дальнего боя» профессиональный водитель-дальнобойщик сначала перечислил основные народные способы борьбы со сном:

умывание водой или растирание снегом лица и «прочего тела»

попытки сменить позу, поерзать

приседания, ужимки, прыжки на обочине

жевание чего-нибудь

качание головой

громкое пение

нарочито громкий, истерический смех

много двойного и тройного кофе без сахара, энергетические напитки и тому подобная ерунда

А потом подытожил: все эти приемы объединяет… полная их бесполезность! Потому что в схватке со сном победитель известен заранее – и это точно будете не вы. А тот, кто кичится своей уникальностью, рано или поздно проснется либо в разбитой машине, либо в реанимации, либо вообще вдали от этого мира.

Способ выжить только один: свернуть с дороги – и поспать. Хотя бы полчаса.

Методика проверки устройств «Антисон»

Все изделия для начала оживили в лабораторных условиях. С теми, что реагируют на угол наклона, вопросов не возникло. Более сложные устройства, «смотрящие» на лицо испытателя, проверяли всеми мыслимыми способами – открывали и закрывали глаза, надевали различные очки, меняли угол обзора камеры, изменяли освещенность в помещении и так далее. Затем все устройства проверили в салоне автомобиля.

В корпусе простейших устройств – вот такие ртутные переключатели, реагирующие на наклон. Бояться не нужно: они герметичны. Инфракрасные излучатели глаз не видит: это по силам только камере. А два горящих индикатора говорят, что идет контроль состояния водителя. Если горит только один, то про вас забыли…

Заявленные характеристики приборов «Антисон»

Наименование Источник питания На что реагирует Заявленное время реакции, с Drive fatigue alarm SAV-A-LIFE встроенный аккумулятор наклон головы 3 Driver alarm 1083435689 AG-3 3 штуки наклон головы мгновенная Driver fatique monitor system 3861554572 внешний 12 В анализ лица водителя 2-3 Fatigue driving warning device model F19 внешний 12 В анализ лица водителя 2-3 Wake-up 64TZ-9385 LR44 – 2 штуки наклон головы мгновенная

Устройства «Антисон» — участники испытаний «За рулем»

Результаты наших испытаний относятся только к приобретенным образцам.

Drive fatigue alarm SAV-A-LIFE Примерная цена 2000 ₽

Крепится на ухо. Заушник мягкий, но держится слабовато. Питание – от встроенного аккумулятора. О включении свидетельствует синий моргающий светодиод. Переключатель шариковый, механический. Срабатывание на наклон головы не мгновенное – небольшая микросхемка создает трехсекундную задержку срабатывания. После этого включается в одном из трех режимов – звук, вибрация или то и другое вместе. Для охранника склада – нормально. Для водителя – путь к аварии.

В автомобиле – непригодно. Driver alarm 1083435689 Антисон для водителей

Примерная цена 450 ₽

Форм-фактор наушника: крепится за ухо. Заушник мягкий, на ухе держится неплохо. Питание от трех AG‑3. Настройки не требует. Переключатель ртутный. Пока держишь в руках, вроде бы работает – при наклонах начинает пищать. Но за ухом приборчик начинает раздражать неуместными воплями не по делу. Игрушка, рассчитывать на помощь которой за рулем не стоит.

Не понравилось.

Driver fatique monitor system 3861554572 Устройство предупреждения об усталости вождения

Примерная цена 2800 ₽

Самая забавная игрушка в нашем тесте действительно реагирует на состояние глаз испытателя, сообщая об этом хоть по-китайски, хоть по-английски. Разбудит ли это щебетание задремавшего водителя – вопрос. Обыкновенные очки на работоспособность не влияют, а вот противосолнечные мешают, как и фотохромные. Однако в салоне машины установить камеру нужным образом очень тяжело, при этом нужно следить за тем, что она действительно контролирует ситуацию, а не просто катается вместе с вами. Если вместо двух зеленых индикаторов горит всего один, то контроль прекращен – надо вмешаться.

Рекомендуем любителям создавать трудности и преодолевать их. Fatigue driving warning device model F19 Примерная цена 5700 ₽

Самое дорогое устройство в нашей выборке (есть даже связь со спутниками!) обещало привлечь технологию анализа состояния глаз и лица для выявления признаков сонливости или отвлечения внимания. Однако добиться от него взаимопонимания нам не удалось: девайс живет своей жизнью, не обращая внимания на глаза испытателя. Реакция устройства должна зависеть от скорости автомобиля, но на практике этого не происходит. Инструкция невнятная, алгоритм не отработан.

Не понравилось.

Wake-up 64TZ-9385 Антисон для водителей, охранников и дежурных

Примерная цена 300 ₽

Прибор крепится за ухо как наушник и должен реагировать на наклон головы вперед, подавая громкий звуковой сигнал. Питание от пары батареек LR44, настройки не требует. Внутри – ртутный переключатель: забавно… На ухе держится очень плохо. Берешь в руки – вроде бы исправно включается и отключается. Однако в реальной обстановке на автомобиле быстро начинает раздражать неуместным писком, постоянно включаясь не по делу.

Не понравилось. ЧТО УСЫПЛЯЕТ?

Монотонность поездки – однообразный пейзаж, ровная дорога:

Спящие пассажиры.

Неподходящий микроклимат в салоне – слишком тепло, душно и так далее.

Усталость водителя – недосып, стресс, напряженный график, ночные дежурства и прочее.

Негодное для вождения питание – плотный прием пищи, сладкие газированные напитки и тому подобное.

Вердикт

Живое любопытство вызвало только одно устройство – безымянное Driver fatigue monitor system. Оно действительно активно пыталось реагировать на состояние испытателя, начиная что-то бормотать, когда эксперт закрывал глаза. Вроде язык английский, но с сильным китайским акцентом.

Однако такое может подойти для охранника в офисе: ему несколько секунд раздумий и невнятное щебетание жизнь не испортят. А вот для водителя, автомобиль которого каждую секунду проходит десятки метров, такие задержки неприемлемы. Мало того, подобные устройства очень чувствительны к расположению камеры, наличию противосолнечных очков и прочим факторам.

Что касается примитивных изделий, реагирующих на наклон головы, то это просто забавные игрушки: безотказные, но бесполезные. К тому же они плохо держатся на ухе – при резком повороте головы устройство срывается и падает на пол. А попытка поднять его может вызвать аварию похлеще той, что при засыпании.

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