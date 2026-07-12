Как не уснуть за рулем? — проверили 5 устройств «Антисон»
К чему приводит сон за рулем, пояснять не нужно – хроника дорожных происшествий вам в помощь. Инженеры тоже пытаются бороться с этим опасным явлением. Встречаются штатные системы с камерами, контролирующими водителя либо анализирующими действия органами управления. Примитивный вариант – таймер в борткомпьютере, рекомендующий, например, попить кофейку каждые 2 часа.
Но продаются и дополнительные устройства «Антисон», несколько из которых мы взяли для экспертизы. Все они – не брендовые, поэтому для идентификации образцов пришлось использовать комплекс надписей на упаковках.
Принцип действия
Внешние устройства условно можно разделить на две группы. К первой относятся простейшие изделия, которые подают звуковой сигнал при определенном наклоне головы водителя. Вторая группа претендует на интеллект, анализируя состояние лица водителя.
Как делают профи
В статье «Приемы дальнего боя» профессиональный водитель-дальнобойщик сначала перечислил основные народные способы борьбы со сном:
- умывание водой или растирание снегом лица и «прочего тела»
- попытки сменить позу, поерзать
- приседания, ужимки, прыжки на обочине
- жевание чего-нибудь
- качание головой
- громкое пение
- нарочито громкий, истерический смех
- много двойного и тройного кофе без сахара, энергетические напитки и тому подобная ерунда
А потом подытожил: все эти приемы объединяет… полная их бесполезность! Потому что в схватке со сном победитель известен заранее – и это точно будете не вы. А тот, кто кичится своей уникальностью, рано или поздно проснется либо в разбитой машине, либо в реанимации, либо вообще вдали от этого мира.
Способ выжить только один: свернуть с дороги – и поспать. Хотя бы полчаса.
Методика проверки устройств «Антисон»
Все изделия для начала оживили в лабораторных условиях. С теми, что реагируют на угол наклона, вопросов не возникло. Более сложные устройства, «смотрящие» на лицо испытателя, проверяли всеми мыслимыми способами – открывали и закрывали глаза, надевали различные очки, меняли угол обзора камеры, изменяли освещенность в помещении и так далее. Затем все устройства проверили в салоне автомобиля.
Заявленные характеристики приборов «Антисон»
Наименование
Источник питания
На что реагирует
Заявленное время реакции, с
Drive fatigue alarm SAV-A-LIFE
встроенный аккумулятор
наклон головы
3
Driver alarm 1083435689
AG-3 3 штуки
наклон головы
мгновенная
Driver fatique monitor system 3861554572
внешний 12 В
анализ лица водителя
2-3
Fatigue driving warning device model F19
внешний 12 В
анализ лица водителя
2-3
Wake-up 64TZ-9385
LR44 – 2 штуки
наклон головы
мгновенная
Устройства «Антисон» — участники испытаний «За рулем»
Результаты наших испытаний относятся только к приобретенным образцам.
| Примерная цена 2000 ₽
Крепится на ухо. Заушник мягкий, но держится слабовато. Питание – от встроенного аккумулятора. О включении свидетельствует синий моргающий светодиод. Переключатель шариковый, механический. Срабатывание на наклон головы не мгновенное – небольшая микросхемка создает трехсекундную задержку срабатывания. После этого включается в одном из трех режимов – звук, вибрация или то и другое вместе. Для охранника склада – нормально. Для водителя – путь к аварии.
В автомобиле – непригодно.
| Антисон для водителей
Примерная цена 450 ₽
Форм-фактор наушника: крепится за ухо. Заушник мягкий, на ухе держится неплохо. Питание от трех AG‑3. Настройки не требует. Переключатель ртутный. Пока держишь в руках, вроде бы работает – при наклонах начинает пищать. Но за ухом приборчик начинает раздражать неуместными воплями не по делу. Игрушка, рассчитывать на помощь которой за рулем не стоит.
Не понравилось.
| Устройство предупреждения об усталости вождения
Примерная цена 2800 ₽
Самая забавная игрушка в нашем тесте действительно реагирует на состояние глаз испытателя, сообщая об этом хоть по-китайски, хоть по-английски. Разбудит ли это щебетание задремавшего водителя – вопрос. Обыкновенные очки на работоспособность не влияют, а вот противосолнечные мешают, как и фотохромные. Однако в салоне машины установить камеру нужным образом очень тяжело, при этом нужно следить за тем, что она действительно контролирует ситуацию, а не просто катается вместе с вами. Если вместо двух зеленых индикаторов горит всего один, то контроль прекращен – надо вмешаться.
Рекомендуем любителям создавать трудности и преодолевать их.
| Примерная цена 5700 ₽
Самое дорогое устройство в нашей выборке (есть даже связь со спутниками!) обещало привлечь технологию анализа состояния глаз и лица для выявления признаков сонливости или отвлечения внимания. Однако добиться от него взаимопонимания нам не удалось: девайс живет своей жизнью, не обращая внимания на глаза испытателя. Реакция устройства должна зависеть от скорости автомобиля, но на практике этого не происходит. Инструкция невнятная, алгоритм не отработан.
Не понравилось.
| Антисон для водителей, охранников и дежурных
Примерная цена 300 ₽
Прибор крепится за ухо как наушник и должен реагировать на наклон головы вперед, подавая громкий звуковой сигнал. Питание от пары батареек LR44, настройки не требует. Внутри – ртутный переключатель: забавно… На ухе держится очень плохо. Берешь в руки – вроде бы исправно включается и отключается. Однако в реальной обстановке на автомобиле быстро начинает раздражать неуместным писком, постоянно включаясь не по делу.
Не понравилось.
| ЧТО УСЫПЛЯЕТ?
Монотонность поездки – однообразный пейзаж, ровная дорога:
Спящие пассажиры.
Неподходящий микроклимат в салоне – слишком тепло, душно и так далее.
Усталость водителя – недосып, стресс, напряженный график, ночные дежурства и прочее.
Негодное для вождения питание – плотный прием пищи, сладкие газированные напитки и тому подобное.
Вердикт
Живое любопытство вызвало только одно устройство – безымянное Driver fatigue monitor system. Оно действительно активно пыталось реагировать на состояние испытателя, начиная что-то бормотать, когда эксперт закрывал глаза. Вроде язык английский, но с сильным китайским акцентом.
Однако такое может подойти для охранника в офисе: ему несколько секунд раздумий и невнятное щебетание жизнь не испортят. А вот для водителя, автомобиль которого каждую секунду проходит десятки метров, такие задержки неприемлемы. Мало того, подобные устройства очень чувствительны к расположению камеры, наличию противосолнечных очков и прочим факторам.
Что касается примитивных изделий, реагирующих на наклон головы, то это просто забавные игрушки: безотказные, но бесполезные. К тому же они плохо держатся на ухе – при резком повороте головы устройство срывается и падает на пол. А попытка поднять его может вызвать аварию похлеще той, что при засыпании.
- Испытания препаратов «Антидождь» – по этой ссылке.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках