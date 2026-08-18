Грозит ли нам дефицит моторного масла из-за постоянных атак БПЛА?

Эксперт Колодочкин объяснил, почему в России могут подорожать автомобильные масла

Когда говорят о грядущем подорожании какого-то товара, зачастую так и происходит. И если моторное масло действительно подорожает, то особого удивления это не вызовет. Но все же интересно: есть ли для этого предпосылки?

Ответ на вопрос нам постоянно предносят в новостях. Пока заокеанский президент и еврейский премьер дерутся с Ираном, стоимость нефти никак не может оставаться стабильной. В известный пролив лучше не соваться, а ракеты летают в обоих направлениях. Поэтому еще 9 марта цена нефти Brent на торгах впервые с июня 2022 года приблизилась к отметке $120 за баррель. Затем она менялась туда-сюда, но тенденция была понятной. Остается только вспомнить, что основой автомобильных масел является как раз нефть – на нее в среднем приходится порядка 70-98% общего объема. Поэтому стоимость масел никак не может не увеличиваться.

На сколько подорожает моторное масло в РФ?

Аналитики считают, что первым делом подорожание затронет европейскую продукцию – здесь называют рост стоимости сразу на 15-30%.

Прилавки отечественных моторных масел тоже могут поменять свои ценники – пока что называют величины для роста от 5 до 15%.

Почему отечественное моторное масло тоже подорожает?

У нас же не натуральное хозяйство! Кто не знает, что еще несколько лет назад структура отечественного масляного рынка была вынуждена резко измениться из-за бесконечных санкций соседей по планете? Конечно, многое мы делаем сами, в том числе и упомянутые базовые масла. Однако группы 4 и 5 действительно завозим из-за рубежа. Каналы поставок – скажем так, разные, разглашать их никто не собирается. Еще имеется параллельный импорт, но эти масла по вышеназванным причинам также не могут сохранять прежние цены.

Запасаться ли моторным маслом?

Купить канистру-другую про запас, конечно же, хочется. Потому что масла наверняка подорожают – хочется хоть немножко сэкономить. Однако сильно сэкономить не удастся: затариваться есть смысл только тем, у кого большие объемы купли-продажи. Это оправдано разве что для сервисов и оптовых закупщиков, дабы помочь им создать какой-то стратегический запас на несколько месяцев. Главное препятствие для подобного запасания впрок – это конечный срок годности таких товаров. Ориентировочный срок их хранения – 3 года, но некоторые производители популярного сегодня масла SAE 0W-20 рекомендуют хранение не более 18 месяцев. Вот на эти полтора года и нужно ориентироваться.

Конечно, пробеги у всех разные. Тому, кто ездит больше среднего, а масла меняет чаще предписанного интервала, небольшой стратегический запас точно не повредит. Но для большинства автовладельцев это не имеет смысла: обидно будет через несколько лет заливать в мотор содержимое запылившейся канистры. Исключение – одно: если пробег на предыдущей заправке маслом уже приближается к сроку замены. В этом случае оттягивать эту процедуру не стоит. Так можно снизить затраты не только за счет покупки масла по старым ценам, но и своевременного техобслуживания.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Как поступают с паникерами, все знают хотя бы из фильмов на военную тематику. Сейчас ситуация не та. А отечественные предприятия на сегодняшний день закрывают большую часть внутреннего спроса.

Напомню, что ежегодное потребление смазочных материалов в России составляет около 1,5 млн тонн, из которых на импорт приходится примерно 275 тыс. тонн. И даже внеплановые ремонты на отдельных нефтеперерабатывающих заводах не должны породить нехватку продукции.

Для успокоения можно вспомнить о том, что даже ситуация с топливом сегодня выравнивается на глазах. А объемы выпуска масел несопоставимы с масштабами производства бензина или дизельного топлива. Поэтому заводы могут поддерживать необходимые запасы.

О хранении топлива и связанных с ним мифах «За рулем» уже подробно рассказал тут.