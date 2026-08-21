Двигатель кипит в пробке: 6 причин перегрева, которые водители замечают слишком поздно

Перегрев двигателя в жару: отказ вентилятора, грязный радиатор, низкий уровень антифриза

Летние пробки – настоящее испытание для автомобиля. Особенно тяжело приходится системе охлаждения: в жару она работает на пределе возможностей. По Техническому регламенту Таможенного союза обычные машины должны сохранять работоспособность при температуре до +40 °C. Лада, например, допускает и +45 °C.

Но сертификационные испытания проходят новенькие автомобили. С годами накапливаются неисправности, которые в один не самый прекрасный момент приведут к тому, что мотор закипит.

Если вовремя заметить перегрев и спасти двигатель, ремонт может ограничиться заменой одного узла. Проигнорируете проблему – готовьтесь к тратам от 30 000 рублей за простенький отечественный мотор и до 200 000 рублей и выше за импортный.

Итак, вот основные причины ухудшения охлаждения:

1. Вентилятор радиатора

На ходу радиатор обдувается встречным воздухом, и этого достаточно для отвода тепла. В пробке же обдува нет. Если электровентилятор выходит из строя, стоящий автомобиль быстро перегревается.

Проверить вентилятор проще всего на машинах с кондиционером. Включите кондиционер – вентилятор должен заработать. Если кондиционера нет, снимите разъем с датчика температуры двигателя. Исправный вентилятор тут же включится.

Если вентилятор не работает, включите отопитель на максимум и переведите вентилятор печки на полную мощность. В салоне станет жарко, зато мотору будет легче. Возможно, так вы дотянете до конца пробки.

Замена вентилятора обойдется в сумму от 6 до 30 и более тысяч рублей.

2. Радиатор забит изнутри

Старый антифриз теряет антикоррозионные свойства. Начинается коррозия внутренних поверхностей, и продукты этого процесса забивают тонкие трубки современных радиаторов. Итог – плохой отвод тепла: летом мотор перегревается, зимой слабо греет печка. Проблема редко проявляется внезапно, поэтому периодически заглядывайте в расширительный бачок. Если там ржавчина и хлопья, систему нужно промывать с полным рассоединением всех элементов. На сервисе такая операция обойдется от 8000 рублей.

3. Радиатор забит снаружи

Радиатор охлаждения – это теплообменник, эффективность которого напрямую зависит от того, насколько хорошо воздух обдувает его тончайшие ламели. А теперь представьте, что все проходы для воздуха забиты тополиным пухом, мусором или засохшей грязью.

Такое случается даже с легковыми машинами, преодолевавшими лужи с жидкой грязью. Что уж говорить об автомобилях любителей «поджиповать».

Перед жарким сезоном радиатор нужно промывать. Если есть кондиционер, его теплообменник располагается перед радиатором охлаждения. Между ними порой образуется плотная «шуба», напоминающая войлок.

В продаже имеются специальные плоские трубки для промывки радиаторов. Такую трубку можно подключить к водопроводной сети или к мини-мойке. Очень большой напор не нужен, чтобы не загнуть тончайшие алюминиевые ламели.

Для промывки понадобится специальное приспособление – его цена около 1 тысячи рублей.

Качество мойки сильно повышают специальные препараты, которые нужно нанести на поверхность радиатора, выждать, а затем смыть водой. Флакон моющего вещества обойдется примерно в 600 рублей. Мойка на сервисе – от 2000 рублей.

4. Термостат

По сути, термостат – это клапан. Он открыт только тогда, когда его омывает горячая охлаждающая жидкость с температурой выше заданной. Со временем активное вещество, отвечающее за открывание клапана, «устает». Проходное сечение уменьшается, и в какой-то момент поток жидкости в радиатор не идет совсем.

Проверить термостат можно лишь по косвенным признакам. При малейших сомнениях меняйте это недорогое устройство. Для бюджетного автомобиля термостат обойдется не дороже 1500 рублей.

5. Помпа

Насос охлаждающей жидкости прокачивает антифриз по системе. Он направляет поток в рубашки охлаждения головки блока и самого блока цилиндров. Оттуда жидкость идет в радиатор, где остывает. Без интенсивной циркуляции мотор быстро перегреется.

Насос может вращаться медленно, если ремень привода вспомогательных агрегатов ослаблен и проскальзывает по шкиву. Правда, такое невозможно, когда насос приводится от ремня ГРМ. Еще одна неисправность – повреждение лопастей крыльчатки или проворот крыльчатки на оси. В этом случае насос перестает качать антифриз.

Насосы бывают очень разными по исполнению и стоимости. Простенькие стоят от 1500 рублей, а за сложные, управляемые, могут просить и до 50 тысяч рублей.

Модуль насоса охлаждающей жидкости Mercedes-Benz управляется командами ЭБУ.

Насос, приводимый ремнем ГРМ, советую менять при каждой замене ремня. Иначе, если насос заклинит, загнет клапаны.

6. Низкий уровень антифриза

Перегрев в пробке возможен и при низком уровне антифриза в системе. При небольшом просачивании уровень падает незаметно, а вот перегрев может настать очень быстро.

Поэтому регулярно контролируйте уровень антифриза в расширительном бачке.

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