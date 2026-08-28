Несуществующий концерн и кривая медиасистема: как это понимать?

Эксперты «За рулем» разъясняют нюансы автомобильной терминологии

Чем сложнее становятся автомобили, тем больше ошибок мы делаем в «бытовой» терминологии. Восстанавливаем истину.

Несуществующий концерн VAG

Правильное название – концерн Volkswagen Group или просто «группа Volkswagen». Юридически это Volkswagen AG, где аббревиатура AG означает немецкое (die) Aktiengesellschaft, акционерное общество. То есть по-русски можно было бы сказать, что это АО Фольксваген. Название компании Volkswagen AG никогда официально не сокращалось до VAG, хотя в 70–90‑х годах порой использовалось неофициально.

А вот вариант расшифровки VAG как Volkswagen Audi Gruppe вообще неуместен: такой группы не существовало.

Сегодня концерн Volkswagen Group разросся: в него вошли не только Audi, но и марки Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Jetta, Ducati, а также подразделения по производству грузовиков (MAN, Scania) и коммерческого транспорта.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Сервопривод и электропривод

Сервопривод, или сервомотор – это не какая-то особая разновидность электрических машин, а «коллектив» исполнителей, совсем не обязательно использующих электричество.

Сервопривод также называют следящим приводом (от латинского servus – помощник, раб, слуга). Его особенность – наличие системы обратной связи, благодаря которой он не просто двигает рабочий орган, а может точно выполнять команды – поворачивать вал на определенный угол, выдвигать шток на заданное расстояние и так далее.

Для этого могут использоваться датчики обратной связи, без которых сервомотор превратился бы в обычный электропривод «без царя в голове». Усилители руля и тормозов также, по сути, входят в сервоприводы, четко реализуя команды водителя.

В автомобиле сервопривод управляет, например, заслонками отопителя в системе климат-контроля или перемещением сидений в заданную точку при наличии памяти. Примеры электропривода – бензонасос высокого давления или электрорегулировка сидений без памяти: здесь не нужно отслеживать, в каком положении находится вал электромотора.

Мультимедиа и медиасистема

Раньше любую «музыку» в автомобиле неграмотно обзывали магнитолой, теперь ей на смену пришло более эффектное слово – «мультимедиа». Однако и оно никуда не годится, ведь мультимедиа (англ. multimedia) – это данные, или содержание, которые представляются одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд. Называть так систему или устройство некорректно.

GNSS и GPS

Заблудиться в похожих аббревиатурах немудрено. Глобальная навигационная спутниковая система GNSS (Global Navigation Satellite System) – это собирательное понятие, обозначающее все существующие спутниковые системы навигации, среди которых российский ГЛОНАСС, европейский Galileo, китайский BeiDou и другие. И в том числе американский GPS (Global Positioning System) – то есть это конкретная навигационная система, разработанная и принадлежащая Министерству обороны США.

Иными словами, GPS – это лишь одна из систем, входящих в понятие GNSS.

Ранее эксперты «За рулем» развенчали заблуждения о рабочей жидкости гидромеханических автоматов.