Конкурс с призом! — задачка про Москвич-2140 и пружинные шайбы

Опубликовано новое задание конкурса знатоков от журнала «За рулем»

За ответ на задачу № 217 «Меня бы не развели» Андрей Раков из Москвы получает годовую подписку на журнал «За рулем».

ЗАДАЧА № 220

Воспоминания о «сороковом»

– На современных машинах и гровера-то не сыщешь, всё на один раз затянуто, – сокрушался Дмитрич. – То ли дело у моего первого Москвича «сорокового», всё на пружинных шайбах. Причем не только разрезных, но и на тарельчатых…

– Ну, не совсем они были пружинными, эти шайбы, – говорит Николаич, – но деталь хитрая.

О каком нюансе заспорили любители старых машин?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 октября 2026 года по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

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Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного в июньском номере журнала «За рулем».

Герой очередной задачи нашего конкурса, Васильич, столкнулся с тем, что в двигателе Renault Sandero Stepway катушки зажигания последовательно соединены по две (первый цилиндр с четвертым и второй с третьим). В результате обрыв в первичной обмотке одной из катушек выводит из строя сразу два цилиндра, подобно тому, как из-за одной перегоревшей лампочки гаснет вся елочная гирлянда. И пришлось Васильичу добираться до сервиса даже не на троящем, а на двоящем моторе, хотя замены ­требовала только одна катушка. В таком режиме и АКП, само собой, «ушла в аварию».

А убежденность владельца Kia Rio в том, что его «на две катушки никогда не разведут», зиждется на знании конструктивных различий машин.

Напомним, что катушка зажигания представляет собой трансформатор, преобразующий резкое изменение (прерывание) электрического тока в первичной обмотке в высоковольтный импульс во вторичной. Высокое напряжение «пробивает» зазор между электродами свечи зажигания и воспламеняет рабочую смесь в цилиндре.

На эксплуатируемых автомобилях можно увидеть три основных схемы системы зажигания: с прерывателем-распределителем (устанавливалась на карбюраторные и первые инжекторные машины), DIS (Distributorless Ignition System – без механического распределителя искры, встречается также расшифровка Double Ignition System, что можно перевести как двойная система зажигания) и самая современная COP (Coil on Plug – катушка на свече).

Схема включения катушек зажигания (КЗ) двигателя Renault К4М

DIS – система с холостой искрой. Использованы двухвыводные катушки, в которых один конец вторичной обмотки подключался к одной свече, а второй конец – к другой. От высоковольтного импульса искра возникала одновременно в двух цилиндрах (в 1 и 4, во 2 и 3): в конце такта сжатия она воспламеняла рабочую смесь, а в конце выпуска проскакивала вхолостую.

Система имеет недостатки. Это повышенный износ свечей, ведь искра проскакивает через них не один раз за рабочий цикл, а дважды. Менее очевидным является разное напряжение пробоя на свечах, соединенных с одной катушкой, связанное с её полярностью (на центральный электрод одной свечи приходит «+», а другой свечи – «–»).

На смену DIS пришла система COP (катушка на свече), которая применяется на большинстве современных моторов. Для каждого цилиндра использована индивидуальная катушка зажигания.

Заглянув под капот Stepway и Rio, может показаться, что у них идентичные системы зажигания COP, ведь на каждой из свечей стоит своя катушка. Однако у Rio это полноценный Coil on Plug, в котором каждая из катушек получает от электронного блока управления (ЭБУ) свой инициирующий импульс.

А в моторе К4М фирмы Renault конструкторы применили некую комбинацию COP и DIS, в которой, несмотря на наличие четырех отдельных катушек зажигания, принцип работы остался как у DIS на более ранних автомобилях Renault. В ЭБУ имеется только два управляющих силовых ключа, как это было в варианте с парой двухвыводных катушек. Но теперь к одному из них подключены соединенные последовательно первичные обмотки катушек зажигания 1 и 4 цилиндров, а ко второму – 2 и 3 цилиндров. Соответственно, искра тоже проскакивает одновременно в двух цилиндрах.

Такое решение позволило упростить схему ЭБУ и сэкономить на компонентах (два транзистора вместо четырех). Да и замена одной индивидуальной катушки зажигания обойдется владельцу дешевле, чем двухвыводной.

Вот только обрыв первичной обмотки одной из них выведет из строя не один, а сразу два цилиндра. Шансы стать «жертвой развода сервисменов» тоже увеличатся. Впрочем, тут можно посоветовать «учить матчасть».

Андрея Ракова поздравляем с победой.