Популярный рамный внедорожник — c новым мотором и АКП: подробности м цены

Соллерс представил модификацию пикапа ST8 с двигателем от модели ST9

Соллерс выпустил пикап ST8 в новом варианте – с силовым агрегатом от старшей модели ST9.

Бензиновая турбо-«четверка» мощностью 224 л. с. сочетается с классическим 8‑ступенчатым автоматом. Схема трансмиссии не изменилась: жестко подключаемый полный привод с понижающим рядом и блокировкой заднего дифференциала.

До сих пор «восьмерку» можно было купить только с 6‑ступенчатой механической коробкой в паре с бензиновым мотором 2.4 на 204 силы или дизелем 2.0 отдачей 136 сил.

Подкапотное пространство пикапа Соллерс ST8

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Новая модификация, как и все остальные, выпускается по полному циклу в Ульяновске. С ее выходом у покупателей появится возможность купить пикап с автоматом по более низкой цене. Кроме того, Соллерс ST8 имеет традиционный дизайн кабины, в отличие от старающегося выглядеть агрессивным и модным ST9.

Стоимость «восьмерки» в комплектациях с автоматической коробкой: 3 200 000 рублей за Люкс и 3 300 000 рублей за Премиум. Бензиновый ST8 с механикой стоит по прайсу 2,92–3,02 млн рублей, ST9 с автоматом – 3,56–3,64 млн рублей.

О том, какое еще новое оборудование получили пикапы Соллерс, рассказано тут.