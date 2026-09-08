Добротный спорткар из Кореи дешевле «немцев»: еще сюрпризы будут?

Kia Stinger с пробегом: достоинства, недостатки, цены

Kia Stinger – спортивный лифтбек, по концепции и оснащению претендующий на причисление к престижной когорте Gran Turismo. В родстве с седанами Genesis. Привод – задний или полный (84% машин на вторичке). Клиренс – 134 мм. Багажник – 406 л.

Для России собирали в Калининграде (SKD). С других рынков проникали иные версии – в частности, с мотором 2.5.

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Достоинства

Незаурядная управляемость.

Просторный салон, высокий ­комфорт, достойная эргономика.

Дизайн по сегодняшним меркам консервативный. Материалы качественные. Центральный дисплей в ходе рестайлинга (2020 год) подрос до 10,25 дюйма.

Недостатки

Нет атмосферного мотора.

Дорогие запчасти и ремонт.

Низкая ликвидность.

Kia Stinger: 2017-2023

Моторы

Подавляющее большинство машин – с турбомотором G4KL 2.0 в двух версиях мощности (197 или 247 л. с.). Прямой впрыск, алюминиевый блок, цепной привод ГРМ, гидрокомпенсаторов нет. Ресурс 220–250 тысяч км.

Выявленная слабость – ТНВД на ранних машинах. Выдавал неисправности двух типов: быстрый износ плунжерной пары, утечки топлива в масло через деградировавшие уплотнения. Насос оперативно модернизировали и заменяли обновленным по гарантии.

С точки зрения ресурса предпочтительнее топовый G6DP V6 3.3 (370 л. с.). Но машины с ним существенно дороже, расход и налог заметно больше, а бензин нужен не ниже АИ-98.

Завезенный извне G4KR 2.5 (304 л. с.) отметился ранним масложором, проворотами вкладышей при падении уровня масла и поломками термостата. Ожида­емый ресурс – 200 тысяч км.

Нагар на впускных клапанах – норма для моторов с непосредственным впрыском.

На единичных машинах встречается дизель D4HC 2.2 (200 л. с.) с чугунным блоком. Служит дольше бензиновых, но все дизельные капризы у него налицо.

Коробки передач

Коробка передач единственная – восьмиступенчатый гидроавтомат A8LR1/A8TR1. На Stinger пришел уже модернизированным, детские болезни устранили. При нормальных интервалах замены масла, возможно, переживет любой из бензиновых моторов.

При самом маломощном агрегат работает в щадящих условиях и способен выдержать без глубоких вмешательств 300 тысяч км. Там, где крутящий момент выше, после 150–200 тысяч км нередко сказывается износ фрикционов и засорение гидроблока – и с ремонтом лучше не тянуть. А заодно заменить рассыхающуюся прокладку поддона.

Переднюю ось автоматически подключает многодисковая муфта, ее работа заточена на устойчивость и управляемость. На задней оси у некоторых версий применен самоблокирующийся межколесный дифференциал. Возникающий в нем шум дилеры «лечили» заменой масла.

Эксплуатационные болячки

Подвеска жесткая и тряская. Темпы износа всех компонентов прямо зависят от состояния дорог. На гладких они выдерживают 100 тысяч км. На корявых после 60–80 тысяч км просят замены шаровые опоры, некоторые сайлентблоки, втулка рулевой рейки.

При агрессивной езде быстро изнашиваются тормозные колодки на машинах с двухлитровым мотором.

Электронная часть надежна. Электрическая тоже, если не считать моторчик печки (износ щеток или подшипника) и не любящие нашу зиму приводы боковых зеркал. Для автомобилей, выпущенных в 2018 году, проводили отзывную кампанию: замена или установка кожуха переднего жгута проводки в моторном отсеке.

Кузов неплохо противостоит коррозии, лишь хромовое покрытие скверно переносит дорожные реагенты.

Euro NCAP ( 2017): пять звезд. Водитель/пассажир – 93%, ребенок – 81%, пешеход – 78%, системы содействия ­безопасности – 82%.

Самое массовое предложение на вторичке: Stinger 2.0 АКП 4×4

Оптимальный выбор: Stinger 2.0 АКП 4×4

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