Tenet T7: 3 весомых аргумента, которые заставляют задуматься о покупке

Эксперт назвал причины популярности Tenet T7 на российском рынке

1. Самый популярный с АКП

По данным «Автостата», Tenet T7 стал самым продаваемым автомобилем с АКП в России. Отечественный Tenet T7 в версиях с двумя педалями разошелся за первые шесть месяцев 2026 года тиражом в 36 490 экземпляров. Такой объем продаж позволил модели занять первую строчку среди всех новых легковушек с автоматическими коробками передач , сообщают эксперты аналитического агентства « Автостат », опираясь на статистику АО «ППК».

Tenet T7, кроссовер, 150 л. с., передний/полный привод.

Кстати, к автоматическим трансмиссиям в данном случае относят не только классические гидротрансформаторные коробки, но и роботизированные коробки передач и вариаторы. Так, в топ-3 самых продаваемых автомобилей с автоматом после упомянутого Tenet T7 вошли также Haval Jolion и Tenet T4.

2. Богатое оснащение

Tenet T7 уже в базовой версии обладает полным набором «теплых опций»: обогрев всех сидений, обода рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. Не потребуют доплаты датчики света и дождя, круиз- и климат-контроль, блок из двух дисплеев 12,3”, поддержка Android Auto / Apple CarPlay и четыре подушки безопасности.

В топ-версии добавятся электроприводы передних кресел, складывания передних зеркал и пятой двери, панорамная крыша, противотуманки, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка смартфона и шторки безопасности, а также полный пакет ADAS, включая адаптивный круиз-контроль.

А еще с августа 2026 года Tenet T7 получил официально сертифицированный фаркоп. Сертификация позволяет ставить фаркоп без нарушения требований законодательства: автомобили должны соответствовать нормам и смогут буксировать прицеп массой до 750 кг.

Для владельца всё довольно прозрачно. Если у машины есть разрешенное тягово-сцепное устройство, с прицепом до 750 кг можно ездить с водительским удостоверением категории «В». Никаких экзотических условий тут не придумали, и именно поэтому новость выглядит не громкой, а полезной. Для дачи, стройки, лодок, гидроциклов, мототехники или квадроцикла — хороший вариант. Кстати, производитель отдельно подчеркивает, что установка возможна как при покупке автомобиля, так и позже, а сама процедура занимает минимум времени.

3. Степень доверия

В предыдущем Гран при «За рулем» участвовал Tenet T7 в популярнейшем классе компакт-кроссоверов. Суть в том, что вы, наши читатели, помогаете определить лучшие автомобильные новинки года, оценивая их по нескольких критериям (техника, дизайн и практичность). В результате народного голосования Tenet T7 уверенно победил в своем классе.